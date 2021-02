Eine „Bombe“ kündigte SPÖ-Fraktionsführer Roland Fürst via Facebook für den vorletzten Sitzungstag im Commerzialbank-U-Ausschuss an. Inwiefern diese auch einschlug, wurde je nach Partei unterschiedlich interpretiert. Für Aufregung war allemal gesorgt.

Nach einem ruhigen Beginn der Befragung des geschäftsführenden ÖVP-Obmannes Christian Sagartz legte Fürst seitens der SPÖ Sponsoring-Listen der Commerzialbank für Veranstaltungen im Bezirk Mattersburg vor, darunter befanden sich auch Philharmoniker-Goldtaler (im Umfang einer viertel Unze) als Tombola-Preise.

Fürst sieht Sagartz damit rücktrittsreif, er zog Vergleiche mit dem Rücktritt von SPÖ-Landesrat Christian Illedits: „Sie haben gesagt, Sie hatten keine Berührungspunkte und jetzt stellt sich heraus, dass diese Philharmoniker für parteipolitische Veranstaltungen gebraucht wurden. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie zu tun haben.“

Nicht nur Sagartz und ÖVP-Fraktionsführer Markus Ulram sprachen zunächst von Unterstellungen, auch der Verfahrensanwalt mahnte Fürst. Sagartz betonte, dass es sich um Tombola-Spenden gehandelt habe, Mitarbeiter der Bezirkspartei Mattersburg hätten diese Spenden bei der Commerzialbank abgeholt, „neben Regenschirmen und weiteren Sachpreisen“. Dies werde nicht als Geschenk definiert, arbeitete Ulram in seiner Befragung heraus. Im Gegenzug verwies Sagartz auf Spenden der Commerzialbank für SPÖ-Veranstaltungen.

Im Anschluss an seine Befragung sprach Sagartz von „hinkenden Vergleichen“: „Es hat weder ein Geschenk an eine Person oder Organisation gegeben. Was man hier konstruieren will, ist schon sehr weit hergeholt." Fürst wiederum sieht "eine bestätigte Verstrickung der ÖVP Burgenland in das System Pucher".

Die Befragungen gehen zu Mittag weiter. Geladen sind der ehemalige Mattersburger Bürgermeister sowie die Bürgermeister aus Krensdorf und Zemendorf-Stöttera.

