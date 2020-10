Cb-U-Ausschuss: Zweite Sitzung am kommenden Donnerstag .

Die zweite Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) wird bereits am kommenden Donnerstag, 8. Oktober, im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt über die Bühne gehen. Das teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit.