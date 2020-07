Dieser müsse "seine politische Verantwortung eingestehen und von allen politischen Ämtern zurücktreten", sagte der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz dem ORF Burgenland.

Stein des Anstoßes ist, dass das Land Burgenland eine Aufsichtsfunktion über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und damit auch über jene Kreditgenossenschaft, die knapp 90 Prozent der Anteile an der Commerzialbank hält, innehat. Für die Arbeit als Aufsichtsbehörde habe man allerdings die Wirtschaftsprüfungskanzlei TPA engagiert, die auch die Commerzialbank selbst jahrelang geprüft habe. In der Landesregierung für diesen Bereich zuständig sei Illedits, so die ÖVP.

"Hinter dem Skandal stehen viele persönliche Schicksale. Wir fordern im Sinne der Geschädigten volle Transparenz und Aufklärung", betonte Sagartz. Der zuständige Landesrat solle dafür "seine Verantwortung übernehmen".

Illedits gab dazu bislang keine Stellungnahme ab, SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich meldete sich (wie der ORF Burgenland berichtet) zu Wort. Er wies diese Anschuldigungen zurück. Das sei wahrscheinlich der Versuch, abzulenken, denn es zeige sich, dass der Skandal zum ÖVP-Skandal werde. Es seien nämlich hochrangige ÖVP-Funktionäre, die im Aufsichtsrat säßen und hier gebe es auch die Frage, was Christian Sagartz als ÖVP-Bezirksparteiobmann gewusst habe. „Christian Illedits hat mit diesem Skandal überhaupt nichts zu tun“, sagte Hergovich.