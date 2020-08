SPÖ hinterfragt Auszahlung von Mio.-Vorschüssen .

Die SPÖ hinterfragt in der Causa Commerzialbank Mattersburg die Auszahlung von millionenschweren Vorschüssen und Krediten an Führungs- und Aufsichtsorgane der Bank: Allein 2013 hätten sich Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates "nachweislich mehr als vier Millionen Euro gegönnt", so Klubobmann Robert Hergovich am Mittwoch in einer Aussendung.