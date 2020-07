SPÖ: "Kein Cent" an Zuwendungen an Landespartei .

Die burgenländische SPÖ-Landesorganisation habe ebenso wie die Bezirkspartei in Mattersburg "keinen einzigen Cent" von der Commerzialbank Mattersburg erhalten, betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Donnerstag, nachdem die ÖVP die Offenlegung aller Zuwendungen der Bank an Parteien gefordert hatte. Er orte in dieser Forderung allerdings ein "Ablenkungsmanöver", sagte Fürst.