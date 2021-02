Geladen sind der Sachverständige Herbert Motter, der bereits zum zweiten Mal in den U-Ausschuss kommt, und ehemalige Aufsichtsräte. Die BVZ berichtet hier über neueste Entwicklungen.

Der U-Ausschuss nahm Ausschussvorsitzende Verena Dunst (SPÖ), Verfahrensrichter Walter Pilgermair und die Landtagsabgeordneten sechs Monate in Anspruch. Am Donnerstag treten sie noch einmal zu den Befragungen im Eisenstädter Kultur- und Kongresszentrum zusammen, bevor am 4.3. die Beweisaufnahme endet und am 4.4. Pilgermair dann seinen Abschlussbericht erstellt.