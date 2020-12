Bei der 11. Sitzung des Commerzialbank-Untersuchungsausschusses am heutigen Donnerstag, 17. Dezember, waren am Vormittag die Bankmitarbeiterin Sonja L. und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geladen. Am Nachmittag folgen Franziska Klikovits (Vorstand Commerzialbank) und Helmut Ettl (Vorstand FMA).

Die geladene Bankmitarbeiterin Sabine L. eröffnete den Untersuchungstag, sie gab an „mehr als überrascht“ von der Schließung der Commerzialbank (Cb) gewesen zu sein: „Ich wäre fast umgefallen!“ Der 14. Juli sei noch ein ganz normaler Arbeitstag gewesen, am nächsten Tag wären schon die Bundesbehörden in der Bank gestanden.

300.000 Euro bar unhinterfragt behoben

Zu Ex-Chef Martin Pucher habe sie wenig Kontakt gehabt, obwohl die Bank „sehr kleinstrukturiert“ war. Sie bestätigte aber das oft gezeichnete Bild eines "Diktators". „Es ist wie es ist, Chef ist Chef“, quittierte L. sehr burgenländisch die Frage von Kilian Brandstätter (SPÖ), ob man Puchers Entscheidungen nie hinterfragt habe. Deswegen sei die Prokura in der Cb nicht annähernd so ein mächtiges Instrument wie vielleicht in anderen Banken, gab L. auf eine Frage von Alexander Petschnig (FPÖ) zur Antwort.

Zu den Bankbehebungen konnte die spätere Prokuristin nur teilweise Auskunft geben, da die Bargeld-Behebungen nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich gelegen waren. Von der 300.000 Euro-Barbehebung durch Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits habe sie erst im U-Ausschuss erfahren, obwohl Klikovits ihre Ansprechperson in der Bank gewesen sei.

Die umstrittenen TPA-Prüfberichte seien immer direkt bei Klikovits gelandet, auch die Kreditvergaben oder Geldwäsche-Prävention habe eine eigene Abteilung und nicht sie selbst geregelt.

Bis zu 100 Gramm Goldgeschenke

Als spannend könnte sich noch das Geschenke-Wesen der Cb herausstellen. Über dieses war Ex-Landesrat Christian Illedits bereits gestolpert, der ein Gold-Geschenk der Cb angenommen hatte. Von diesen soll es (auch in der Cb) einige gegeben haben, von zwei bis 100 Gramm Gold oder bis zu einem Kilo Silber. L. gab an, einen („oberflächlichen“) Blick auf die Geschenksliste geworden zu haben, diese sei im Sekretariat unter anderem von Puchers Tochter verwaltet worden. Darauf fanden sich aber „zu 90 Prozent“ Namen von Kunden, weswegen L. dem Ausschuss keine Details verraten durfte. Sie ist derzeit noch aktiv im Cb-Masseabwickelungsteam von Kosch & Partner.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vor seiner Befragung vor dem Commerzialbank Untersuchungsausschuss. Markus Wagentristl

Danach war Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geladen. Er sah die Hauptschuld bei Finanzmarktaufsicht (FMA), Nationalbank (OeNB), den Wirtschaftsprüfern der TPA sowie beim Aufsichtsrat. Vor allem den Bundesbehörden war er „Unfähigkeit“ und „als Polizisten-Sicht“ mangelndes Kooperationsverhalten mit der Staatsanwaltschaft vor. Diese sei erst am Tag der Bankenschließung informiert worden, obwohl die FMA schon seit Feber ermittelt hatte.

Deswegen werde das Land Burgenland auch Teile des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof einklagen.

Land steigt bei weiterer geschädigter Firma ein

Als Landeshauptmann sei man für diese Causa nicht zuständig, man wolle allerdings die Verantwortung des Landes wahrnehmen und „im Sinne der Sparer und Arbeitnehmer die Opfer aufzufangen“. Das sind die Firma Stagl, wo das Land schon mit 25 Prozent eingestiegen war und sie vor der Insolvenz vorübergehend bewahren konnte. Selbiges werde demnächst auch für die Firma Zimmermann GmbH (u.a. von Ex-Cb-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann) gelten, auch hier werde das Land mit 25 Prozent einsteigen.

Die Befragung von Regina Petrik (Grüne) über Verbindungen zum SV Mattersburg sowie Sportsponsoring generell konterte Doskozil mit der Empfehlung, die Grüne möge sich bei ihrer ehemaligen Parteifreundin Eva Glawischnig-Piesczek informieren. Diese war von den Grünen zum Glücksspielkonzern Novomatic gewechselt.

Die Befragung von Patrick Fazekas (ÖVP) entspann sich in einer Manier, die Ausschussleiterin Verena Dunst öfter unterbrechen musste und sich daher von Fazekas den Vorwurf der Befangenheit anhören musste. Uneinigkeit herrschte zwischen Doskozil und Fazekas bezüglich der Telefonprotokolle des Landeshauptmannes vom 14. Juli (Doskozil gab an, die beruflichen Telefonate, nicht aber die privaten dem Ausschuss zur Verfügung stellen zu wollen) sowie die bereits in den Vortagen heftig diskutierte versuchte Behebung von einer Million Euro durch das Regionalmanagement Burgenland RMB.

Am Nachmittag erscheint Franziska Klikovits (zum zweiten Mal) und FMA-Chef Helmut Ettl vor dem U-Ausschuss.