Das Burgenland sei „besser aus der Krise gekommen als manche andere Bundesländer“, zeigt sich Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann überzeugt.

Ausschlaggebend dafür: Zur Bewältigung der Pandemie seien seitens des Landes insgesamt mehr als 33,2 Millionen Euro für Wirtschaft samt Tourismus und Soziales zur Verfügung gestellt worden. Zusammen mit den regulären Investitionsförderungen nach dem Wirtschaftsförderungsgesetz und mit den Haftungsübernahmen ergebe das eine Summe von knapp 72 Millionen Euro, rechnete Schneemann kürzlich vor.

Die Auswirkungen würden sich bereits in Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten widerspiegeln: „Die Zahl der Beschäftigten ist von Jänner bis März 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent gestiegen, österreichweit wurde in diesem Zeitraum im Durchschnitt ein Minus von 0,9 Prozent verzeichnet“. Der Beschäftigtenstand betrug zuletzt 104.000 – zum Vergleich: Der Rekordstand datiert aus dem Jahr 2019 mit 108.000 Beschäftigten. Positiv sei die Entwicklung am Bau: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Branche um 1,2 Prozent gewachsen, während sie bundesweit um 3,1 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zurückblieb.

Was die kommenden Quartale und Jahre betrifft, könne man laut Schneemann optimistisch in die Zukunft blicken. Für Wirtschaftsförderungen sind für heuer sechs Millionen Euro budgetiert, im Rahmen einer Gründerinitiative werden Starterförderungen vergeben. Forciert werden sollen außerdem auch Digitalisierung und Internationalisierung heimischer Unternehmen.