Mobbing in der Schule: Wo der Spaß aufhört

Der Schul-Alltag läuft zwar seit geraumer Zeit normal, die Auswirkungen der Pandemie sind aber ebenso im Klassenzimmer angekommen: Schon während der Lockdowns zeigte sich ein Anstieg psychischer Probleme.

Einen neuen Aspekt spricht Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann an: Mittlerweile hat sich die gesamte Kommunikation verändert und spielt sich noch stärker als bisher im digitalen Raum ab, was vor allem Mobbing begünstigt. „Kinder mobben nicht so wie Erwachsene, sie verfolgen kein Ziel, sondern kommen mit ihrer Situation einfach nicht zurecht“, sagt Reumann. „Es wird Dampf abgelassen und nicht alles ist sofort Mobbing – aber wenn mehrere aufspringen, dann kann‘s massiv werden.“

Daher wird bei Beratungen immer wieder auch das Gespräch mit „Mobbern“ gesucht; „Opfer“ und „Täter“ sollten jedenfalls nicht vor versammelter Klasse ausfindig gemacht werden, so der Tipp an die Lehrer.

Für Kinder wie Eltern gilt: „Wenn jemand leidet, soll man sich Hilfe suchen.“ Als Leiter der Schulpsychologie in der Bildungsdirektion hat auch Klaus Fandl den Anstieg der Probleme beobachtet. Mit aufgestocktem Team sind acht Psychologinnen und Psychologen unterwegs. 811 Schulbesuche haben sie im Corona-Jahr absolviert; allein 1.400 Erstkontakte mit Schülerinnen und Schülern wurden gezählt, 226 Pädagogen nahmen das Beratungsangebot in Anspruch. Die Sensibilisierung für Belastungen ist für Landesrätin Daniela Winkler neben Prävention der Ansatz: „Mobbing ist von außen nicht sofort wahrnehmbar, daher ist es umso wichtiger, hier besonders aufmerksam zu sein.“