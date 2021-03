Burgenland-Landtag debattierte Öffnungsschritte .

Der burgenländische Landtag hat am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde über mögliche Öffnungsschritte in der Coronakrise diskutiert. Auf Antrag der FPÖ beschäftigte man sich mit der "sofortigen Öffnung und finanziellen Unterstützung der Gastronomie und Hotellerie". Sowohl FPÖ als auch SPÖ forderten Lockerungen und kritisierten den Bund. ÖVP und Grüne wiesen das zurück. Die Volkspartei sah ihrerseits auf das Land in der Pflicht.