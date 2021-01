Rund 250 Kritiker der Corona-Maßnahmen fanden sich am vergangenen Sonntag vor dem Oberwarter Rathaus ein. Die Demonstration lief laut Polizei friedlich ab, Zwischenfälle habe es keine gegeben. Bei dieser Protestaktion trat auch die Jennersdorfer Amtsärztin Alexandra Koller auf. Auf der Videoplattform „Youtube“ fand sich eine Aufnahme der fast acht Minuten langen Rede der Medizinerin. Mittlerweile wurde das Video auf "privat" gestellt, die Redaktion besitzt jedoch eine Aufnahme. In ihrem Auftritt spricht sie von einem „Ende der Pharma“ und einem „Ende der Lügenkonstrukte auf der ganzen Welt“. Die Amtsärztin bestätigte den Besuch der Veranstaltung gegenüber der BVZ, sei aber spontan auf die Bühne getreten: „Ja ich war dort, habe mich aber spontan entschlossen ein paar Worte zu sagen. Ich wollte es mir eigentlich nur anhören. Ich habe aber an diesem Vormittag viele Meldungen bekommen aus dem Ausland bezüglich der Impfungen.“ Bereits Ende August trat Alexandra Koller als zugesagte Rednerin bei einer Corona-Demo am Karlsplatz in Wien auf.

„Unsere Alten werden mit experimentellen Wirkstoffen erledigt“

Die Anschuldigungen im Video gehen jedoch weiter. „Unter dem Deckmantel der Gesundheit versucht man uns krank zu machen und mit Funkstrahlung zu versorgen, die seines gleichen sucht“ und von einer „Gesundheitsdiktatur“ wird gesprochen. Personen in Pflege- und Altenheimen würden mit experimentellen Wirkstoffen „erledigt“ werden. Sie habe auch im heimischen Pflegeheim angerufen und dort gebeten, dass bereits Covid-Erkrankte Personen nicht geimpft werden und Impfaufklärung betrieben wird. Die Amtsärztin geht aber sogar noch weiter: „Wir haben eine weltweite Heilungsquote von 99 Prozent. Ich finde ein Impfstoff ist da nicht unbedingt erforderlich aus ärztlicher Sicht.“ Bis jetzt habe sie noch keinen MRNA-Impfstoff verabreicht. Konfliktpotenzial mit ihrer Tätigkeit als Amtsärztin sehe sie keine. Auch wenn sie laut Auflagen für das Impfwesen und das medizinische Krisenmanagement zuständig ist.

Nach Demo-Ansprache: Petrik fordert Abberufung der Jennersdorfer Amtsärztin

Unterdessen fordert die GRÜNE Klubobfrau Regina Petrik die Abberufung der Amtsärztin." Eine Amtsärztin hat die Impfstrategie der Landesregierung umzusetzen. Wenn dieselbe Person in der Öffentlichkeit aber gegen Impfungen wettert, ist sie ungeeignet, als Amtsärztin weiter tätig zu sein. Die Landesregierung hat Dr. Koller von ihrer Aufgabe zu entbinden", so Petrik.