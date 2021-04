Von einer Insolvenz betroffene Arbeitnehmer sollen ab 1. Mai eine kurzfristige Überbrückungshilfe von bis zu 2.000 Euro erhalten, um vor allem Miete und Strom weiter bezahlen zu können, teilten Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) und AK-Präsident Gerhard Michalitsch am Donnerstag mit.

Die Soforthilfe sei notwendig, weil für die zweite Jahreshälfte eine Pleitewelle prognostiziert werde, weshalb auch die Arbeitslosenzahlen wohl steigen werden. Mit einem Zuwachs der Anträge steige beim Insolvenzentgeltfonds aber auch die Wartezeit. Der Soforthilfefonds soll deshalb dabei helfen, dass AK-Mitglieder nicht monatelang bis zur ersten Zahlung des Insolvenzentgelts warten müssen. "Wir wollen damit Existenzen sichern", sagte Michalitsch.

2020 habe die AK Burgenland 1.214 Arbeitnehmer beim Insolvenzentgeltfonds angemeldet - um knapp 50 Prozent mehr als in den Jahren davor. Wird über einen Antrag auf Insolvenz-Soforthilfe positiv entschieden, wird diese möglichst rasch überwiesen. Sollte der Insolvenzentgeltfonds dann nach mehreren Wochen ebenfalls positiv entscheiden, überweist er alle zugesprochenen Ansprüche des Antragstellers an die AK. Die Insolvenz-Soforthilfe fließt dann zurück in den Fonds, der Rest der offenen Ansprüche wird dem Betroffenen weiterüberwiesen, betonte Michalitsch.