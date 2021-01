Die 22.400 von ihm erwarteten Dosen stellten rund ein Drittel der benötigten 66.000 Dosen für diesen Personenkreis dar, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Mittwoch bei der Präsentation des burgenländischen Corona-Impfplans. Diese Zahl berücksichtige bereits die von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag prognostizierten 20 Prozent weniger Impfstoff aufgrund von Lieferverzögerungen seitens des Herstellers, präzisierte Schneemann auf Nachfrage.

Die Zielgruppen der ersten Phase werden parallel und zeitlich gestaffelt geimpft. Über 80-Jährige, Menschen in Behinderteneinrichtungen und 24-Stunden-Pflegerinnen sowie das Pflegeservice Burgenland sollen laut Plan ab Mitte Februar geimpft werden. Mit Stand Mittwoch seien 4.125 Personen im Land geimpft, wobei im Laufe des Tages noch weitere 500 dazukommen sollten, so der Landesrat. Das entspreche rund 50 Prozent der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen und 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Burgenland liege damit im Österreich-Schnitt.

In Phase zwei sollen unter anderem Menschen über 70 Jahre und Personal in Bildungs- und Sozialeinrichtungen, kritische Infrastruktur und Angehörige von Schwangeren geimpft werden, in der dritten Phase die über 60-Jährigen sowie Personal in Einzelhandel und Gastronomie und in der vierten und letzten Phase aller weiteren Burgenländer. Zum Zeitpunkt, wann diese Phasen jeweils starten werden, wollte sich Schneemann mit Verweis auf die Unsicherheiten bei der Impfstoff-Versorgung nicht festlegen.

Ab Freitag startet im Burgenland ein Vormerksystem, durch das sich Impfwillige anmelden können. Details dazu kündigte der Landesrat für Freitag an. Die Impfungen werden danach in einem "dualen System" abgewickelt. Zunächst sollen 30 von der Ärztekammer bestimmte Hausärzte eine wohnortnahe Impfung gewährleisten. Bei Verfügbarkeit von ausreichend Impfstoff sollen auch die bereits angekündigten Impfstraßen ihren Betrieb aufnehmen.