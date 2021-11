Burgenland startet Aktion ohne Anmeldung in Impfzentren

In Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart und Heiligenkreuz werden Zentren eingerichtet, in denen von Mittwoch bis Sonntag geimpft wird. Auch Auffrischungsimpfungen sind dort möglich - beim Vakzin von Astra Zeneca wird diese bereits nach vier Monaten empfohlen, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung.

Unter der Woche öffnen die Impfzentren von 16.00 bis 18.00 Uhr, am Wochenende jeweils von 8.00 bis 13.00 und 13.30 bis 16.30 Uhr. Am Mittwoch und am Sonntagnachmittag wird das Vakzin von Moderna verimpft, Zielgruppe sind die Über-30-Jährigen, betonte Doskozil. An allen anderen Tagen bekommt man das Serum von BioNTech/Pfizer. Wer sich die Wartezeiten bei den Impfzentren ersparen will, kann sich aber auch weiterhin über das Vormerksystem anmelden und wird dann bei einem niedergelassenen Arzt geimpft.

Doskozil will damit auf die steigenden Coronazahlen und Impfdurchbrüche reagieren. Er fordert die geimpften Burgenländer zur Auffrischungsimpfung auf, "damit wir alle im Burgenland unbeschwerte Familienfeiern in der Weihnachtszeit erleben können".