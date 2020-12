Doskozil plant eigene Aufklärungskampagne .

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will mit Jahresbeginn eine eigene Aufklärungskampagne zu den Corona-Impfungen starten. Diese solle zusätzlich zu den Informationen des Bundes gemeinsam mit Spezialisten durchgeführt werden, sagte Doskozil, der am Dienstag angekündigt hatte, nicht bei den "Show-Impfungen" des Bundes mitmachen zu wollen. Der Impfauftakt am kommenden Sonntag werde im Burgenland deshalb "symbolisch" und "ohne politische Inszenierung" erfolgen.