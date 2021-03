Immunisierungs-Kampagne für Polizei beginnt nach Ostern .

Die Corona-Impfkampagne für die Polizei startet nach Ostern in der Kalenderwoche 14. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bekannt, nachdem er sich mit seinem Amtskollegen im Gesundheitsressort, Rudolf Anschober (Grüne), darauf verständigt hatte. Bereits davor, nämlich in diesen Tagen, werden laut Innenressort Sanitäter und Polizeiärzte geimpft. Dafür gibt es 260 Impfdosen.