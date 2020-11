Die Situation auf Österreichs Intensivstationen ist prekär. Weil viele Betten von Covid-Fällen belegt sind, muss umgeschichtet werden. Steigen die Zahlen weiter, steuern Spitäler auf eine Notlage zu, heißt es. Im Burgenland ist man davon noch ein Stück entfernt, obwohl man bei der KRAGES bereits geplante Operationen verschieben musste.

Betten gebe es genügend, entscheidend sei das Personal

Auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ist gut aufgestellt, bestätigt Krankenhausdirektor Robert Maurer: „Noch haben wir Ressourcen in der Corona-Intensivstation. Aber auch für die Versorgung von ‚regulären‘ Intensiv- und Notfallpatienten besteht Bedarf. Das ist die Herausforderung für die Ressourcenplanung und Kapazitätsbereitstellung, damit keine Engpässe entstehen.“

Während die AGES (Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit) eine Auslastung der Intensivbetten von 80 Prozent im Burgenland festgestellt hat, spricht die KRAGES von rund 30 Prozent. Betten gebe es genügend, entscheidend sei das Personal. Und da wird im Moment an der Grenze der Leistungsfähigkeit gearbeitet.

Theresia Stifter, Intensivstationsleiterin im Krankenhaus Oberpullendorf, weiß, wovon sie spricht: „Das Krankheitsbild stellt eine große Herausforderung an das Personal – weniger in der Pflege und Betreuung eines Intensivpatienten, sondern durch den massiven hygienischen Aufwand“, erklärt Stifter. Pro Zwölf-Stunden-Schicht benötigt eine Pflegekraft rund fünf Schutzausrüstungen. Fünf bis zehn Minuten braucht es, um sich für den Patienten fertigzumachen. Persönlich, so Stifter, sei die körperliche Anstrengung und psychische Belastung eine große Herausforderung (siehe dazu das Interview unten).

Eine Erfahrung, die Pflegedirektorin Brigitte Polstermüller aus Eisenstadt nachvollziehen kann: „Die Behandlung der Corona-Intensivpatienten ist zeit- und arbeitsaufwändig. Zur Schutzausrüstung kommt hinzu, dass das durchgehende Tragen der FFP2-Masken mehr Atemleistung erfordert und die hohe körperliche Arbeit dadurch noch anstrengender ist.“

Doskozil gegen Schul-Lockdown

Wegen der steigenden Corona-Zahlen wird auch immer lauter über eine mögliche Schließung des gesamten Schulbereichs diskutiert. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein Beweis dafür, dass es der Bund verabsäumt hat, den Sommer für eine zielgerichtete Strategie zu nützen und die richtigen Schlüsse aus der ersten Welle zu ziehen.

Kanzler Sebastian Kurz lässt er zudem ausrichten, sich in dieser Frage am eigenen Bildungsminister zu orientieren und die Lockdown-Pläne nicht umzusetzen.“