Freitagabend ging ein Schreiben vom Bildungsministerium mit der Bitte an die österreichischen Direktoren raus, wonach die Schulen für Kinderbetreuung der Volksschulen, Sonderschulen und Unterstufen auch in den Osterferien geöffnet bleiben sollen. Demnach soll die Betreuung von Montag, dem 6. April bis Donnerstag, 9. April zu denselben Zeiten wie in normalen Schulwochen gewährleistet werden.

Das Angebot am Karfreitag (10. April) soll bis 12 Uhr andauern. Laut Ministerium gab es in den letzten Tagen vermehrt Anfragen, dass Eltern und Erziehungsberechtigte in kritischen Infrastruktureinrichtungen auch in der Osterwoche für die Betreuung der 6-14-Jährigen Schüler offen haben. Die Direktoren sollen nun eine Evaluierung starten, ob ausreichend freiwilliges Personal zur Verfügung gestellt werden kann, in weiterer Folge soll dies dem Ministerium mitgeteilt werden.