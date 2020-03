Seitens des Landes wird in Kürze ebenfalls eine Stellungnahme zu den Maßnahmen erwartet.

Eisenstadt

An der Fachhochschule in Eisenstadt kommt heute ein eigener Koordinationsstab zusammen, der bereits vor der Bekanntgabe der Bundes-Maßnahmen einberufen wurde. Hier wird die Umsetzung des Notfallplans im Detail besprochen. Das vorübergehende Aussetzen der Lehrveranstaltungen beziehungsweise deren Online-Abhaltung gilt auch an der Fachhochschule Burgenland.

Auf BVZ-Anfrage bei Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz hieß es zu Mittag, dass man nun die weiteren Informationen des Bildungsministeriums abwarte.

Martin Steindl von der Cselley Mühle gibt sich im BVZ-Gespräch vorerst abwartend: "Wir müssen erst einmal den Erlass und den genauen Wortlaut abwarten. Wir wissen noch nicht wie und ab wann die neue Maßnahmen gelten - ab morgen oder ab Montag, wie bei Unis und Fachhochschulen. Am Wochenende wäre beispielsweise das Konzert von Voodoo Jürgens angesetzt und mit über hundert Gästen davon betroffen. Derzeit überlegen wir noch, wie wir damit umgehen und ob wir vielleicht outdoor ausweichen können. Wir wissen aber auch erst seit kurzem davon, über Neuigkeiten und Änderungen informieren wir laufend auf unserer Homepage."

Oberwart

Für Harry Kahr, den Pächter der Messe Oberwart bedeuten die strikten Maßnahmen finanzielle Einbußen im mittleren fünfstelliger Euro-Bereich. Veranstaltungen, wie die „WM-Sound-Party und das Kabarett mit Gernot Kulis sind bereits abgesagt. „Wir haben 29.000 Euro Miete im Monat zu bezahlen und null Einnahmen. Die Lage ist dementsprechend angespannt“, so Kahr im Gespräch mit der BVZ.

Betroffen sind auch die Spiele der Oberwart Gunners, die in den nächsten zwei Wochen ohne Publikum ihre Spiele austragen. Gunners-Präsident Thomas Linzer: "Meines Wissens nach, werden wir die nächsten zwei Heimspiele ohne Publikum austragen. Wir müssen den Erlass am Nachmittag noch abwarten, weil auch noch geklärt gehört, ob bei der 100-Personen-Grenze die Spieler und das Betreuerteam mit eingeschlossen sind."

Auch der 16. Dreiländer Kuppelcup am Wochenende in Aschau wird voraussichtlich nicht stattfinden. „Die Entscheidung fällt heute Nachmittag, aber voraussichtlich wird die Veranstaltung abgesagt. Wir sind hier in enger Abstimmung mit der Gemeinde“, heißt es vom Veranstalter Peter Kainz.

Der „Frühling am Hannersberg“ geht mit 90 Sitzplätzen über die Bühne. „Eine aktuelle Information aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den von der österreichischen Bundesregierung getroffenen Maßnahmen: Wir legen die Kapazität auf 90 Sitzplätze fest. Das bedeutet doppelt so viel Sitzabstand. Feiern und Feste sind von den Regulationen nicht betroffen. Mitarbeitern wurde freigestellt, ob sie arbeiten möchten“, teilt der Hannersberg auf Facebook mit.

Auch im Offenen Haus Oberwart würden in der nächsten Zeit zahlreiche Veranstaltungen im Terminkalender stehen. Ob sie stattfinden werden, ist derzeit noch unklar. Schon fix abgesagt ist die Albumpräsentation der Band „Psycho Toaster“ am Samstag, dem 14. März (20 Uhr). Die Veranstaltung soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Schweren Herzens musste auch Magdalena Freißmuth, Geschäftsführerin des Vereins „Frauen für Frauen Burgenland“, die Präsentation des Films „Die Dohnal“ am Mittwoch, dem 11. März (15 Uhr), im Dieselkino in Oberwart absagen. „Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann ich noch nicht sagen, ob wir die Veranstaltung nachholen werden“, sagt Freißmuth.

Wie es im Dieselkino Oberwart weitergeht, wird derzeit besprochen. „Wir werden heute noch erfahren, ob wir das Kino sperren müssen. Getränkebestellungen wurden bereits storniert.“ Noch nicht fix ist, ob die Veranstaltung „Rettet das Dorf“, die heute im Kino stattfindet, „weil aktuell 70 Karten verkauft sind“, heißt es vom Kino.

Das Autohaus Friesl in Rohrbach teilt mit, dass die Frühlingsautoschau, die am 29. März stattgefunden hätte, ebenfalls abgesagt wird.

Die Schoagabühne Eisenberg hat die Theateraufführungen abgesagt.

Güssing

Blackbirds-Obmann Karl Baldauf: "Wir wissen noch gar nichts. Es wäre extrem schade für uns, weil wir für Dornbirn am Samstag extra einen Fanbus organisiert haben. Da wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen. Aber wir haben noch nichts gehört, auch nicht von der Basketballliga."

Die ÖVP Burgauberg hat die Weinkost am Samstag, dem 14. März und Sonntag, dem 15. März in der „Alten Volksschule“ abgesagt.

Jennersdorf

Das Kabarett mit Gernot Kulis am Samstag in Heiligenkreuz findet nicht statt. Seitens des Veranstalters sucht man nach Ersatzterminen.

Sport

Massive Auswirkungen haben die vom Bund vorgegebenen Maßnahmen freilich auch auf das Sportgeschehen. Am Samstag und Sonntag wird – geht es nach dem Spielplan - etwa in der Fußball-Bundesliga nach der Ligateilung die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe gespielt. Der SV Mattersburg würde am Samstag um 17 Uhr auf Altach treffen. Seitens des SVM will man die offizielle Entscheidung der Bundesliga abwarten. Dort heißt es in einer Aussendung unter anderem: „Wir warten die genauen Inhalte des Erlasses ab und werden die behördlichen Vorgaben umsetzen. In Punkto Spielplan werden wir die vorbereiteten Szenarien besprechen und so rasch wie möglich eine Entscheidung treffen.“

Ob und wann die Spiele durchgeführt werden können, ließ man vorerst offen. Eines ist aber fix: Mit Zuschauern können die Partien zum geplanten Termin ganz sicher nicht stattfinden. Die Bundesliga werde sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, aber „Geisterspiele erst in Betracht ziehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt.“

Geklärt werden muss freilich auch die weitere Vorgehensweise beim größten Sportfachverband des Landes, dem Burgenländischen Fußballverband. Hier wird ebenfalls noch abgewartet und in weiterer Folge beraten, um zu einer entsprechenden Entscheidung zu kommen.

Entschieden ist bei einem Sport-Dachverband bereits worden. Der ASVÖ Burgenland hat die ersten beiden traditionellen Meisterehrungen bereits abgesagt. Am 20. und am 27. März wären Veranstaltungen in Steinbrunn und in Markt St. Martin geplant gewesen, diese wurden bereits gestrichen. Über die weitere Vorgehensweise werde in internen Gremien beraten, hieß es in einer Aussendung.

Neuigkeiten gibt es vom Fußballverband. Die Geschäftsführer sämtlicher Landesverbände Österreichs tagen heute in Parndorf unabhängig der Coronavirus-Thematik (der Termin war schon lange davor fixiert). Nun wird der heutige Anlass freilich auch dazu genützt werden, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten und früher oder später dann auch eine Entscheidung zu treffen, wie in den Landesverbänden in der Praxis mit der Thematik umgegangen wird.