In die jüngsten türkis-grünen Spannungen um die Lockerung der Corona-Maßnahmen möchte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zwar nicht einmischen – aus dem Burgenland ließ er aber ausrichten, dass er sich von der Bundesregierung „schon erwarte, dass sie eine einheitliche Sprache spricht“.

Im Gegenzug legte Doskozil im Vorfeld der Expertengespräche mit Bund und Ländern zuletzt selbst mit Forderungen nach: Weitere Öffnungen für Tourismus, Thermen oder Gastronomie seien angesichts sinkender Infektionszahlen vertretbar – „mit Hausverstand“.

Landeshauptmann Doskozil: „Neue Öffnungsschritte mit Hausverstand.“ Foto: BVZ BVZ

Vor allem zielt Doskozil auf die Sperrstunde ab: Sie soll von 22 Uhr auf Mitternacht verlegt werden. Aus Sicht des burgenländischen Festivalsommers eine essenzielle Forderung – müssten in Mörbisch, St. Margarethen und Co. die Aufführungen sonst schon bei Tageslicht gestartet werden.

Primär gehe es um Planungssicherheit, nicht zuletzt im Hinblick auf die Auslastung. Denn der Kartenverkauf läuft und die Festivals müssen auf Umschichtungen gefasst sein. Nicht zuletzt was die Sperrstunde angeht, gibt es positive Signale von oberster Stelle.

Noch mehr Freiheiten. Neben der Gastronomie hoffen auch Tourismus und Kultur auf weitere Lockerungen und eine spätere Sperrstunde. Foto: Lexi Lexi

Dem Vernehmen nach hat es zu den Lockerungen kürzlich auch ein Telefonat zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Doskozil gegeben.

Im Burgenland verlief die erste Woche der Öffnungen zwar noch ruhiger – nicht zuletzt aufgrund des Wetters –, die Aufbruchsstimmung hält aber an, was sich auch in der Buchungslage im Tourismus und in den Reservierungen in der Gastronomie zeigt.