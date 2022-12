Neue Kampagne im Burgenland vor Weihnachten

Werbung

Die Impfzentren in den Bezirkshauptmannschaften pausieren ab 18. Dezember und öffnen wieder am 13. Jänner. Immunisierungen sind weiterhin bei den niedergelassenen Ärzten möglich, hieß es in einer Aussendung.

Um die Bevölkerung weiterhin für die Wichtigkeit eines Covid-19-Impfschutzes zu sensibilisieren, startete eine neue Kampagne. Der TV-Spot, der das Gesundheitspersonal in den Mittelpunkt rückt, läuft vorerst bis 17. Dezember vor der Sendung "Burgenland Heute" auf ORF2. Für die Impfung geworben wird auch in den sozialen Medien.