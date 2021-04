Elena Prandstetten, 14 Jahre, Neusiedl am See: „Es ist sehr anstrengend, sechs bis neun Stunden mit Maske in der Schule zu sitzen und sich dafür überhaupt mal motivieren zu können. Am meisten vermisse ich es, in Lokale essen gehen zu können und mich mit Freunden zu treffen. Spazierengehen ist derzeit schon ein Höhepunkt.“

Oliver Friedl, 10 Jahre, Mühlgraben: „In der Schule funktioniert alles gut für mich, aber meine Freunde, das Fischen und das Fußballspielen gehen mir schon ab. Mir wäre es lieber, wenn wieder alles normal wäre. Ich merke, dass die Leute in letzter Zeit schon anders drauf sind, viel mehr ,zwieder‘, aber das verstehe ich.“

Niklas Mikovits, 18 Jahre, Oberwart: „Durch den Lockdown konnten wir eine neue Form von Lernen ausprobieren. Auch wenn soziale Kontakte leiden mussten, zeigten sich einige positive Seiten. Selbst wenn dieser Marathon noch Zeit dauert, gilt es auf den letzten Metern durchzuhalten, um die Ziellinie früher überschreiten zu können.“

Annika Kanz, 19 Jahre, Frankenau: „Ich verstehe, dass diese Maßnahmen gesetzt werden müssen. Mittlerweile ist es aber schon sehr mühsam, da man nichts unternehmen kann und fast nur zuhause ist. Ich freue mich schon darauf, mit meinen Freunden fortzugehen und hoffe, dass wir alle die Pandemie bald gut überstehen.“

Lena Fischer, 20 Jahre, Sigleß: „Die Pandemie dauert nun schon sehr lange an. Ich bin froh, wenn Corona wieder vorbei ist und ich wieder einmal Alltagsleben einkehrt. Es gibt viele Sachen, die mir fehlen. Am meisten vermisse ich meine Freunde und das Ausgehen sowie den Besuch von Musikkonzerten oder Festivals.“

Tobias Kopcsandy, 16 Jahre Güssing: „Da ich bei der U19 der Blackbirds- Basketballer mitspielen kann, habe ich regelmäßig Training und Spiele. Das hilft, den Kopf frei zu bekommen.“

Lukas Kopcsandy, 13 Jahre: „Ich vermisse das Basketballspielen und Freunde zu treffen. Ich kann aber mit meinem Bruder spielen.“