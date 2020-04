In Anlehnung an den 500-Euro-Bonus für ausländische 24-Stunden-Pflegekräfte sollte auch den Ärzten, dem Pflegepersonal und den Hilfskräften in den burgenländischen Spitälern als Anerkennung eine Prämie ausbezahlt werden, verlangte der geschäftsführende Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den burgenländischen Spitälern leisten jetzt in der Corona-Krise einen ganz wesentlichen Beitrag, um das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten", sagte Sagartz. Das Land solle die Arbeit dieser "Helden des Alltags" mit einer eigenen Landesprämie würdigen, so der ÖVP-Chef.