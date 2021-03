Im derzeit am stärksten betroffenen Bezirk Jennersdorf sei die Inzidenz gemäß Morgenauswertung der AGES auf 310 zurückgegangen, teilte eine Sprecherin des Koordinationsstabes auf APA-Anfrage mit.

74 Erkrankte befanden sich in Spitalsbehandlung, 15 davon auf der Intensivstation. Laut Daten der AGES sei bei den Normalbetten eine Auslastung von 42 Prozent und bei den Intensivbetten eine Belegung von 75 Prozent zu verzeichnen. Aktuell sind im Burgenland 1.251 Personen mit Covid-19 infiziert. 2.527 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind um 82 mehr als am Tag zuvor.

Die Corona-Schutzimpfung wurde an 21.184 Personen verabreicht, 6.787 davon sind bereits voll immunisiert. 120.695 Personen haben sich für eine Impfung vorgemerkt.