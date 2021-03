76 Erkrankte befanden sich in Spitalsbehandlung, zwölf davon auf der Intensivstation. Die Situation im Bezirk Jennersdorf mit einer Inzidenz von fast 500 wird laut dem Koordinationsstab Coronavirus derzeit genau beobachtet, Verordnungen für den Fall der Fälle sind in Vorbereitung, hieß es auf APA-Anfrage.

Laut dem AGES-Dashboard liegt der südburgenländische Bezirk Jennersdorf mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von aktuell 491,3 deutlich über der 400er-Marke, Ausreisebeschränkungen werden daher angedacht. Für den Fall von Ausreisetests werden bereits praktische Vorbereitungen getroffen. Darüber entschieden wird auf Basis der Entwicklung bei den Infektionszahlen in den nächsten Tagen, erklärte eine Sprecherin des Koordinationsstabs auch am Donnerstag.

Aktuell sind im Burgenland 1.170 Personen mit Covid-19 infiziert, aufgrund von Nachmeldungen waren am Donnerstag 134 Neuinfektionen zu verzeichnen, hieß es in einer Aussendung. 2.482 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind um 105 mehr als am Tag zuvor. Was die Hospitalisierungen betrifft, ist laut AGES bei den Normalbetten eine Auslastung von 43,3 Prozent und bei den Intensivbetten eine Belegung von 52,6 Prozent zu verzeichnen.

Die Corona-Schutzimpfung wurde an 20.265 Personen verabreicht, 6.004 davon sind bereits voll immunisiert. 119.551 Personen haben sich für eine Impfung vorgemerkt.