Außerdem wurden 120 Neuinfektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Covid-19-Schutzimpfung haben bisher 45.238 Personen bekommen, 16.482 davon bereits die zweite Dosis.

Die Zahl der Personen, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, ist am Freitag weiter gestiegen, von zuletzt 25 auf 26. Insgesamt stehen nach einer Aufstockung in den vergangenen Wochen in burgenländischen Krankenhäusern 35 Intensivbetten zur Verfügung. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Kranken belief sich am Freitag insgesamt auf 92.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz waren Eisenstadt (328) und der Bezirk Oberwart (304) weiterhin über der 300er-Marke, alle anderen unter 200. Im Bezirk Neusiedl am See betrug die Inzidenz 178, im Bezirk Jennersdorf 165, im Bezirk Oberpullendorf 157, im Bezirk Mattersburg 150 und in Eisenstadt Umgebung 123. Der Bezirk Güssing hatte einen Wert von 92 und die Freistadt Rust weiterhin 0.