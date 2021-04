Am Montag waren 17 Neuinfektionen und ein Todesfall zu verzeichnen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der aktuell Infizierten betrug 568 (-16). 70.891 Personen erhielten die Schutzimpfung, 21.940 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt im Burgenland 108. Am höchsten war sie im Bezirk Neusiedl am See (125) und im Bezirk Mattersburg (100). In allen anderen Bezirken lag sie unter 100.