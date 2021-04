Das waren genauso viele wie am Vortag. Insgesamt befanden sich 61 Erkrankte in Spitalsbehandlung, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Seit Mittwoch wurden 49 Neuinfektionen registriert. 54 Personen sind neu genesen. Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 540.

75.456 Burgenländer wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft, davon 22.048 mit beiden Dosen. 153.785 Personen haben sich für die Impfung vorgemerkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank im Burgenland auf 92,4. Am höchsten war sie in den Bezirken Mattersburg (110) und Jennersdorf (100). In allen anderen Bezirken blieb sie unter der 100er-Marke.