Davon entfallen rund 9,5 Mio. Euro auf Wirtschaftsförderungen, etwa fünf Mio Euro kommen dem Sozialbereich zugute und rund zwei Mio. Euro fließen in den Tourismus bzw. in den Kunst- und Kulturbereich, gab Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Mittwoch bekannt.

Die Zahlen stammen aus dem quartalsweise erstellten und öffentlich einsehbaren Transparenzbericht. Dieser enthalte nicht nur eine detaillierte Auflistung der durch das Land Burgenland initiierten Maßnahmen, sondern gebe auch eine genaue Übersicht über die einzelnen Bereiche und deren Fördersummen.

Die Corona-Krise habe das Burgenland in vielen Bereichen hart getroffen. Zusätzlich zu den Maßnahmen des Bundes habe die Burgenländische Landesregierung bereits umgehend nach Einsetzen der Pandemie ein umfassendes Corona-Maßnahmen-Hilfspaket geschnürt, erläuterte der Landesrat.

Die Palette der Unterstützungsleistungen reiche vom Härtefall-Fonds mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen über Haftungsübernahmen für Überbrückungsfinanzierungen bis hin zu konsumfördernden Impulsen wie dem Handwerkerbonus, dem Burgenland Bonusticket für den Tourismus oder den Kulturgutscheinen.

Die Pandemie habe auch gezeigt, wie fragil der Sozialbereich sei. Auch eine Arbeitsstiftung für Arbeitslose nach Corona-bedingten Insolvenzen wurde ins Leben gerufen, um Betroffene möglichst schnell wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern.

Der Landesrat sieht dabei in erster Linie den Bund am Zug: "Seit einigen Tagen ist es den Unternehmerinnen und Unternehmern möglich den Fixkostenzuschuss II des Bundes zu beantragen. Diese Unterstützung ist längst notwendig. Was es allerdings zusätzlich dringend braucht, sind Lösungsansätze für die Zeit nach diesem zweiten Lockdown."