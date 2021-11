Impfandrang: Rund 1.300 Erststiche an offenen Impftagen im Burgenland

An den zwei offenen Impftagen in Gols (Bezirk Neusiedl am See), Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) und Pinkafeld (Bezirk Oberwart) wurden rund 1.300 Erststiche verabreicht. Insgesamt wurden fast 4.500 Impfungen durchgeführt, berichtete der Koordinationsstab am Montag auf APA-Anfrage. Weitere Angebote sind in Planung.

Im Vergleich zu den vergangenen Monaten mit teilweise 100 Erstimpfungen pro Tag sei der Andrang am Wochenende nach der Ankündigung der 2G-Regel deutlich gestiegen. Man rechne damit, dass dieser Trend weiter anhalten werde. Die Impfwochenenden ohne Anmeldung würden aber generell gut angenommen, hieß es vom Koordinationsstab. Um den Andrang bestmöglich bewältigen zu können, laufen derzeit Planungen für weitere Angebote, betonte eine Sprecherin.

Im Laufe der Woche werde es plangemäß jedenfalls noch Impfaktionen an den Schulen geben. Außerdem werden weiter Behinderteneinrichtungen angefahren, in denen überwiegend Drittstiche erfolgen.