Spitäler an Belastungsgrenze: Pausen beim medizinischen Personal sind mittlerweile selten geworden, die volle Schutzausrüstung und FFP2-Maske dafür Standard. Die Intensivstationen werden zunehmend voller, die Anzahl der Covid-Patienten stieg in den letzten Tagen enorm an.

KRAGES