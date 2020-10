"Im Burgenland konnten wir im Oktober ein Tourismusplus von 20 Prozent verzeichnen, aber keine einzige Neuinfektion war auf den burgenländischen Tourismus zurückzuführen. In der Gastronomie wie in der Hotellerie wurde und wird alles dazu getan, die bisher vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Daher entbehrt eine solche Vorgehensweise jeglicher Grundlage", so der Landeshauptmann.

Einschneidende Maßnahmen wie die Ausgangssperre seien kritisch zu betrachten und hätten auf jeden Fall einer vorangehenden bundesweiten Abstimmung bedurft. Die Regelungen in Bezug auf Krankenanstalten, Pflegeheime und Sport finde er hingegen prinzipiell richtig und nachvollziehbar, um Clusterbildungen in diesen Bereichen entgegenzuwirken.

Coronakrise Zweiter Lockdown bis Ende November in Österreich

Den Bundeskanzler forderte Doskozil erneut zu einer "sachlichen Zusammenarbeit mit den Ländern" auf. Der Landeshauptmann bekräftigte seine Kritik, dass Journalisten vor den zuständigen politischen Verantwortungsträgern über die weiteren Schritte informiert worden seien: "Ich erfuhr über die Medien, welche Änderungen auf das Burgenland zukommen werden." Für die Art und Weise, wie die Regierungs-Kommunikation vor der Videokonferenz mit den Ländern abgelaufen sei, könne er "kein Verständnis aufbringen".

Die Verordnung, die mit 3. November in Kraft trete, sei dem Büroleiter des Landeshauptmannes vom Büroleiter des Bundeskanzlers erst um 01.20 Uhr übermittelt worden. "So ein Vorgehen des Kanzlers entbehrt jeglichem Leadership und macht die Planung für die Länder, Gemeinden und auch die Unternehmen, die die Maßnahmen umsetzten müssen, unmöglich", kritisierte Doskozil.

Die Entscheidungen der Regierung zum Beginn der Krise und auch der daraus resultierende erste Lockdown seien "jedenfalls richtig und nachvollziehbar" gewesen, stellte der Landeshauptmann fest. Jedoch habe die Bundesregierung die Zeit nach dem ersten Lockdown nicht genutzt, um eine nachhaltige und durchgängige Strategie für eine zweite Welle zu entwickeln und schieße nun deshalb in manchen Bereichen - wie bei den Regelungen bezüglich der Tourismus- und Gastronomiebranche - aus der Hüfte.

Strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus seien "alternativlos", argumentierte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung. Von Doskozil forderte Sagartz zudem einen parteiübergreifenden Schulterschluss: "Die Menschen erwarten sich ein umsichtiges Krisenmanagement, keine parteipolitischen Spielchen, die zur Verunsicherung führen. Denn nur gemeinsam können wir diese Krise bewältigen."