Hannes Sauerzopf, Direktor der HTL Mödling, rechnet ab nächster Woche mit "null Schülern" - anstelle von 3.500. Die Mitarbeiter von Direktion und Verwaltung und Lehrer, die keine Betreuungspflichten haben oder im Home-Office arbeiten, halten die Stellung.

An der HTL Mödling, der größten Schule Österreichs, wird als Maßnahme gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus auch das angeschlossene, wenn auch privat betriebene Schülerheim dicht gemacht. Ins Schulgebäude dürfen ab Montag nur noch jene wenigen Schüler der HTL, denen die Infrastruktur für Fernlehre fehlt und die Lernmaterial in Papierform abholen müssen - allerdings unter Einhaltung von Hygienebestimmungen. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für Schüler im Abschlussjahr, denen etwa für ihr Maturaprojekt noch letzte Messungen im Labor fehlen.

Die Aufgabe des an der Schule verbleibenden Personals werde vor allem Krisenmanagement sein, es werden viele Elternanfragen erwartet, erzählt Sauerzopf im APA-Gespräch. Außerdem müssen auch die elektronischen Kommunikationskanäle bedient werden: Vor allem über das Schul-Mailsystem werden in den Wochen bis Ostern Lernmaterialien an die Schüler verteilt, dazu kommen diverse je nach Fächern unterschiedliche Lernplattformen. Sauerzopf ist optimistisch, dass diese Fernlehre auch klappen wird. Oberste Prämisse sei schließlich die Vertiefung bereits unterrichteter Lehrinhalte und "dafür reicht Moodle". Zusätzlich werden Schüler, Lehrer und Eltern digital über die neuesten Infos der Bildungsbehörden auf dem Laufenden gehalten, zusätzliche Elterninformationen gibt es auf der Homepage.

Daneben geht das Alltagsgeschäft weiter: Trotz Schulschließung müssen Anmeldungen für das nächste Schuljahr administriert und Schulbesuchsbestätigungen ausgestellt werden. "Es gibt schließlich noch ein Leben nach dieser Krisensituation", sagt Sauerzopf. Die 400 Lehrer sollen unterdessen auf Home-Office umstellen. "Auch sie sind dazu angehalten, so wenig Sozialkontakte wie möglich zu haben."

An den Hertha-Firnberg-Schulen für Wirtschaft und Tourismus in Wien-Donaustadt wurden die 85 Lehrerinnen und Lehrer von Direktorin Maria Ettl ebenfalls dazu aufgerufen, von daheim zu arbeiten. "Der Stundenplan bleibt trotzdem aufrecht", sagt sie im APA-Gespräch.

An ihrer Schule hat man sich schon seit Dienstag, also bereits einen Tag vor Verkündung der Schulschließungen durch die Bundesregierung, auf die Umstellung des Unterrichts auf digitale Kanäle vorbereitet. "Wir haben schon die ganze Woche hindurch Moodle-Kurse eingerichtet und Kommunikationswege etabliert, damit alle wissen, was zu tun ist." Trotzdem rechnet sie damit, dass der Montag für sie und ihr Team ein "Organisationstag" sein wird, an dem noch Fragen von Schülern und Lehrern zu klären sind.

"Es läuft aber alles ganz ruhig ab, auch in den Klassen ist niemand aufgeregt", schildert sie. An ihrer Schule sei man gewohnt, digital zu lernen und zu lehren, immerhin wurden hier schon vor 20 Jahren Laptop-Klassen eingerichtet. Die Schüler scheinen motiviert, ihre Arbeitsaufträge auch zu erfüllen. Von der Idee, sich dafür in Lerngruppen zu treffen, habe sie ihnen allerdings abgeraten, schildert sie amüsiert. Nur die Abschlussjahrgänge seien mit Blick auf die Zentralmatura bzw. die abschließenden Prüfungen etwas gestresst. "Wenn nach Ostern der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, sollte sich das aber alles ausgehen."

Für Montag rechnet auch Ettl mit einem "leeren Haus". Zwar gebe es die Möglichkeit, dass sich Schüler ohne technische Infrastruktur ausgedruckte Lernpakete in der Schule abholen. Gegenüber den Lehrern habe allerdings noch keiner der Jugendlichen Bedarf angemeldet. Jene zwei Schüler, denen es an der technischen Ausrüstung fehlte, hat sie Schulnotebooks zur Verfügung gestellt. "Wir machen das schon so lange", sagt Ettl, "wir haben schon einiges an Knowhow und ruhig Blut entwickelt."

Mit der Schließung von berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS), AHS-Oberstufen, Berufs- und Polytechnischen Schulen sollen ab Montag rund 410.000 Schüler zu Hause bleiben. Ab Mittwoch findet dann auch an den Volks-, Neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufen für insgesamt 690.000 Unter-14-Jährige kein Unterricht im Klassenzimmer mehr statt. Stattdessen bekommen sie Arbeitspläne und Lernmaterial zum Wiederholen und Vertiefen. Allerdings ist dort die Betreuung für jene Kinder und Jugendlichen sichergestellt, deren Eltern keine Alternative organisieren können.