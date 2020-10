ÖVP Europaabgeordneter Sagartz in Quarantäne .

Der Europaabgeordnete und burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz befindet sich in Heimquarantäne. Ein Mitarbeiter aus dem Brüssel-Büro des EU-Mandatars war am Donnerstagnachmittag positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die ÖVP Burgenland in einer Aussendung mit.