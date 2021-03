Dieses werde sich unter anderem an Ein-Personen-Unternehmen und KMU richten und soll "deutlich über 100 Mio. Euro" schwer sein, erklärte Klubchef Robert Hergovich bei der Pressekonferenz. Landesparteichef Hans Peter Doskozil war in Deutschkreutz nicht dabei, er wird voraussichtlich in zwei Wochen wieder öffentlich auftreten, so Hergovich.

Das Land habe bereits einige Maßnahmen gesetzt, um gut durch die Corona-Krise zu kommen, nannte Hergovich etwa Förderungen, Beteiligungen oder die Übernahme von Haftungen. Im Budget seien hierfür 311 Mio. Euro vorgesehen.

"Wir haben heute festgelegt, dass wir ein weiteres Investitionspaket schnüren, ein Kraftpaket für Wachstum und Beschäftigung, das Investitionen in die regionale Wirtschaft vorsieht", so der Klubobmann. Details zur Förderung der EPU und KMU sowie Qualifizierungsangebote für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende sollen in wenigen Wochen vorgestellt werden. Das Volumen des angekündigten "Kraftpakets" soll laut dem Klubchef deutlich über 100 Mio. Euro liegen.

Während Angst und Panik vermittelt werde und die Bundesregierung für Einschränkungen und Sanktionen stehe, will die SPÖ Burgenland zuversichtlich machen, erklärte Hergovich. Landesrat Heinrich Dorner meinte: "Wir wollen den Menschen wieder Hoffnung machen und ihnen eine Perspektive geben." Im Vorjahr wurden mit dem Handwerkerbonus 55 Mio. Euro ausgelöst, er soll deshalb auch dieses Jahr fortgeführt werden.

Die Klubklausur in Deutschkreutz finde unter Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen statt, so Dorner. Die Pressekonferenz wurde im Freien abgehalten. Noch nicht dabei war Landeshauptmann Doskozil, er nahm nach seiner Operation am Kehlkopf Anfang des Jahres noch keine öffentlichen Termine wahr.