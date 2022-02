Sport Austria-Präsident Niessl fordert Freedom-Day

„Ich möchte Anna Gasser zu ihrer bereits zweiten Goldmedaille bei Olympischen Spielen sowie unseren ÖSV-Adlern zu Gold im Mannschafts-Bewerb ganz herzlich gratulieren! Unser Olympia-Team zeigt mit bis dato 16 Medaillen in Peking, wie leistungsstark der österreichische Sport ist! Mein Dank gilt den Athlet:innen für ihren tollen Einsatz, aber auch den Trainer:innen, Vereinen und Verbänden für ihre professionelle Arbeit!", so Niessl.

Eine Arbeit, die aber nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Breitensport wertvoll sei. Niessl: „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Bewegung für die Bevölkerung ist. Schade, dass das ausgerechnet im Gesundheitsministerium nicht immer mitgedacht wurde. Denn die Lockdowns haben natürlich auch gesundheitliche Kollateralschäden durch Bewegungsmangel verursacht.

Einiges davon hätte man durch andere Regeln verhindern können. Deshalb ist es aus Sicht von Sport Austria auch überfällig, im Breitensport in einem ersten Schritt von der 2-G- auf die 3-G-Regel umzusteigen, damit auch wieder wirklich alle Teile der Bevölkerung das Sportangebot auf Österreichs Sportstätten nützen können. Uns wurde bereits im Vorfeld des Regierungsgipfels am Mittwoch signalisiert, dass das mit 19. Februar der Fall sein wird. Wenn es die Corona-Situation zulässt, muss freilich in absehbarer Zeit auch der zweite Schritt folgen. Dann müssen praktische alle Beschränkungen aufgehoben werden. Wir brauchen einen Freedom-Day - auch im Sport!"