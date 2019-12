Biowende:

Mit der Präsentation eines Zwölfpunkteprogramms erfolgte im Mai der offizielle Startschuss. Kritik kam von der Landwirtschaftskammer: Betriebsförderungen beim Umstieg auf „bio“ etwa kämen einem Ausspielen der biologischen und konventionellen Landwirtschaft gleich.

Umstrukturiert:

Neue Pläne für den Pflegebereich präsentierte Rot-Blau im März mit dem „Zukunftsplan Pflege.“ Im Zentrum: die Gemeinnützigkeit von Pflegeheimen sowie ein ab Oktober geltendes Anstellungsmodell für pflegende Angehörige. Opposition, Wirtschaftskammer und einige Pflegeheimbetreiber beklagten eine „Verstaatlichung“ sowie ein „unausgegorenes“ Modell.

Rauchverbot:

Die Gastro-Sparte in der Wirtschaftskammer ortete durch die seit 1. November geltende Regelung eine „Ungleichbehandlung“ von Gastronomiebetrieben etwa gegenüber öffentlichen Gebäuden. Verstöße gab es laut Behörden bisher kaum, manche Lokalbetreiber klagen aber über Umsatzeinbußen.

Gesundheit:

Wie schon im Juli 2018 musste Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sich im Oktober erneut einer Stimmband-Operation unterziehen. „Es ist kein Krebs“ stellte der Landeschef einen Monat später im Landtag klar, für das erste Halbjahr 2020 sei aber eine weitere OP geplant. Bereits im Juni sah sich Doskozil mit einer Morddrohung durch einen Steirer konfrontiert.

Esterházy:

Als interner Familienkonflikt entpuppte sich im Jänner eine angebliche Entführung der Mutter von Esterházy-Generaldirektor Stefan Ottrubay. Nach der Beilegung langjähriger Streitereien 2018 starteten Land und Esterházy heuer eine Kultur-Kooperation. Im November feierten die Esterházy Stiftungen ihr 25-jähriges Jubiläum. Ihr „Silbernes“ beging auch die WIBUG.

Neue Köpfe gab es zahlreich - um nur einige zu nennen:

Mit Februar nahmen die SP-Politneulinge Heinrich Dorner und Daniela Winkler offiziell auf der Regierungsbank Platz. Im Gegenzug verabschiedeten sich 2019 die ehemaligen Landesspitzenpolitiker Norbert Darabos, Peter Rezar (beide SPÖ) sowie Franz Steindl und Michaela Resetar (beide ÖVP) von der politischen Bühne. Roland Fürst übt seit August die Funktion des zweiten SP-Geschäftsführers (neben Christian Dax) aus.

Einige Neubesetzungen abseits der Politik: Gerald Goger folgte mit November Heinz Fellner als BELIG-Geschäftsführer, Georg Schweitzer „beerbt“ mit Jahresbeginn 2020 Christian Zechmeister bei der Wein Burgenland. Michael Lampel wurde im Mai zum Obmann des Burgenländischen Müllverbands gewählt, Vorgänger Markus Szelinger wird mit 1.1.2020 Geschäftsführer des Umweltdiensts Burgenland.

Landeshauptmannwechsel:

Am 28. Februar ging im Burgenland die 18 Jahre währende Ära von Hans Niessl zu Ende. Der Langzeit-Landeshauptmann machte seinem früheren Büroleiter und Wunschnachfolger Hans Peter Doskozil Platz. Für Schlagzeilen sorgten auch die Applaus-Verweigerung der ÖVP-Mandatare für Niessl, der Abschied des vormaligen LBL-Mandatars Gerhard Hutter vom Bündnis sowie der erste gemeinsame öffentliche Auftritt von Doskozil mit seiner neuen Lebenspartnerin Julia Jurtschak.

Aufreger:

Für Wirbel sorgten 2019 unter anderem: im April die Einschränkung des Rechnungshof-Zugangs zum SAP-Buchhaltungssystem des Landes; im Mai der gegen Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Tschürtz (FPÖ) im Landtag eingebrachte Misstrauenantrag („Teil der Ibiza-Bande); im Sommer die Machenschaften rund um Güssinger Mineralwasser sowie die Insolvenz des Unternehmens Ende des Jahres; der im Oktober in eine Klage mündende Streit zwischen dem Land und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

Neue Großprojekte:

Anfang des Jahres erfolgte der Bau-Start für den ersten Schnellstraßentunnel im Burgenland (S7). Trotz Gegenwind wurden zwei große Ansiedlungen unter Dach und Fach gebracht: Schlumberger in Müllendorf und ein XXXLutz-Zentrallager in Zurndorf. Der internationale Autozulieferers IAC kündigte im August ein Werk in Neutal an. Im November überraschte Landeshauptmann Doskozil mit der Ankündigung eines neuen Spitals für den Bezirk Neusiedl.

Dauerwahlkampf:

Den Auftakt machte im Frühjahr die Arbeiterkammer-Wahl, bei der die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter stimmenstärkste Partei blieb. Wahlsieger im Burgenland bei der EU-Wahl Ende Mai wie auch bei der durch die „Ibiza-Affäre“ ausgelösten Nationalratswahl im September war die ÖVP, die zum ersten Mal seit 1966 bei landesweiten Wahlen wieder vor der SPÖ lag.

2 Minister:

Fünf Tage war der Kleinhöfleiner Johann Luif nach dem Rücktritt der FPÖ-Regierungsmitglieder Verteidigungsminister ehe die Expertenregierung „mit-abgewählt“ wurde. Der gebürtige Oberwarter Eduard Müller wiederum leitet seit Juni die Ministerien Finanzen sowie Öffentlicher Dienst und Sport.

0 Karfreitags-Feiertag:

Der höchste Feiertag der Protestanten und Altkatholiken wurde nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gestrichen, rund 35.000 Burgenländer sind betroffen.

1 700 Euro Mindestlohn:

Das rot-blaue Prestigeprojekt wurde Ende des Jahres beschlossen. Die Regelung gilt ab 1. Jänner 2020 für neu eintretende Mitarbeiter im Landesdienst und bei KRAGES-Betrieben. Kritik übten Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung: Ein höherer Mindestlohn würde Arbeitsplätze gefährden.

9 Nationalratsabgeordnete:

Bei der ÖVP sind das wieder Gaby Schwarz, Nikolaus Berlakovich sowie Christoph Zarits, bei der SPÖ die „Neulinge“ Maximillian Köllner, Christian Drobits und Julia Herr. Die Freiheitlichen sind mit Norbert Hofer und Christian Riess vertreten, die Grünen mit Michel Reimon.