Platz 1 bei SPÖ-Befragung: Doskozil nimmt Kurs auf den Chefsessel

Der erste Herausforderer konnte das Rennen (knapp) für sich entscheiden: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil belegt bei der SPÖ-Mitgliederbefragung den ersten Platz mit 33,68 Prozent der abgegebenen Stimmen. Jetzt geht der Krimi am Bundesparteitag endgültig ins Finale: Wenn am 3. Juni in Linz über den neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden abgestimmt wird, stellt Doskozil ganz offen den Führungsanspruch. Bindend ist das aktuelle Befragungs-Ergebnis zwar nicht, aber der burgenländische Landeshauptmann ist nur mehr einen Schritt von seinem großen Ziel entfernt.

Wenn die Delegierten aus den Bundesländern am 3. Juni über den Chefsessel in der Partei abstimmen, ist die entthronte Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner (mit 31,4 Prozent Platz 3 in der Befragung) nicht mehr im Rennen; Andreas Babler (Platz 2 mit 31,5 Prozent) als zweiter Herausforderer wird es nochmal wissen wollen. Die Spannung bleibt damit aufrecht. Auch andere Mitglieder können sich kurzfristig noch zur internen Wahl aufstellen lassen.

Spannend bleibt auch die Frage, wer im Burgenland den Landeshauptmann-Sessel einnehmen würde, sollte Doskozil als SPÖ-Chef in den nächsten Nationalratswahlkampf ziehen. Landesrat Leonhard Schneemann gilt als gesetzt, aber auch Landesvize Astrid Eisenkopf und Landesrat Heinrich Dorner könnten Ambitionen haben.

Um 19 Uhr übertragen wir hier die PK von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zu dem Ergebnis Stellung nehmen wird.