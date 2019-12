Kleinl kritisierte die Zustände im Gesundheitswesen – an einem Tag hatte er 126 Patienten zu betreuen (wir hatten berichtet, siehe hier) . Nach dem Konter von SPÖ-Landesrat Christian Illedits reagiert nun die ÖVP. In einer Aussendung wird festgehalten, dass alle burgenländische Kinderärzte mit 20 Stunden bis auf einen (20,25 Stunden) ordinieren.

Wolf: „Das ist SPÖ-Einschüchterungstaktik“

„Das hat nichts mit dem Einsatz, den Arbeitsstunden oder den Leistungen zu tun. Ordinationszeiten sind bei keinem Arzt die reinen Öffnungszeiten. Niemand wird danach rausgeworfen, aber es muss gerade bei so einem Andrang einen Annahmeschluss geben! Jeder, der Kinder hat, weiß, wie die Wartezeiten auf einen Termin beim Kinderarzt sind. Denkt nur alleine an eure Erfahrungen als Eltern“, heißt es in der Meldung.

Kleinl habe „nicht gesagt, dass es keine Vorbereitungskurse im Burgenland gibt, sondern, dass diese im Vergleich mit den Kursen, die in anderen Ländern angeboten werden und die teilweise semesterlang sind, nicht mithalten können. Die Akutordinationen sowie die Praxenförderung sind Maßnahmen, die von der ÖVP stammen und auch das haben wir in der Pressekonferenz nicht in Abrede gestellt. Wir haben gesagt, dass man die Geldmittel – immerhin fast 6 Millionen Euro in zehn Jahren – die für die wenigen Studienplätze auf einer gerade erst eingerichteten Privatuni vom Land bezahlt werden , besser in höhere Arztpraxenförderungen oder in Stipendien für alle burgenländischen Medizinstudenten verwenden sollte.“

Landesgeschäftsführer Christoph Wolf: „Das ist SPÖ-Einschüchterungstaktik. Es ist eine Frechheit wie man hier Experten, die für ihren Bereich Verbesserungsvorschläge bringen, persönlich angegriffen und diffamiert werden. Wir brauchen Menschen, die die Gesundheitsbranche, nicht nur von der Theorie kennen. Wir brauchen Menschen aus der Praxis und keine Berufspolitiker wie Illedits. Dr. Kleinl ist ein hervorragender Arzt, der seine Expertise einbringen will um das heimische Gesundheitssystem noch besser zu machen. Tausende Familien vertrauen ihm seit Jahrzehnten ihre Gesundheit an.“

