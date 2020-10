Die Corona-Ampel steht in den Schulen immer auf Gelb – unabhängig von den Infektionszahlen im jeweiligen Bezirk gelten hier erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Diese seien aber obsolet, „wenn die Kinder in den Schulbussen erst recht zusammengepfercht werden“, sagen SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

Nach den BVZ-Berichten der vergangenen Wochen kam zuletzt neuer Schwung in die Debatte: Die SPÖ fordert mehr Geld zur Bereitstellung von zusätzlichen Linien zu den Stoßzeiten: Man müsse die „Prioritäten verschieben“ und gegebenenfalls Mittel vom geplanten – und im Burgenland wiederholt kritisierten – 1-2-3-Ticket abziehen, heißt es in Richtung Bund.

Seitens der ÖVP verweist Verkehrssprecher Georg Rosner auf eine Aufstockung des Bundes in Höhe von 3,2 Millionen Euro: Das Land sei gefordert, für ein „flexibleres“ Netz zu sorgen. Grünen-Klubchefin Regina Petrik erinnert die SPÖ an ähnliche Forderungen aus 2015.

BVZ Georg Rosner (r.) nimmt das Land in die Pflicht.

An den Kapazitäten würde der Einsatz von mehr Bussen jedenfalls nicht scheitern, betont Bernhard Dillhof, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in der burgenländischen Wirtschaftskammer: „Wir könnten allein bei uns im Land über 200 Busse bereitstellen.“

Aufgrund der Pandemie würden unter anderem allein schon viele Reisebusse stillstehen, die „froh wären über jede zusätzliche Einsatzmöglichkeit“. Dass eine Änderung der Schulbus-Situation möglich sei, zeige das Modell Steiermark, wo „Verstärkerbusse“ herangezogen würden. Im Burgenland scheitere es derzeit „wie so oft am Geld“, so Dillhof – gefordert seien sowohl der Bund als auch das Land.