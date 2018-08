"Dieses Maßnahmenpaket wollen wir im Landtag diskutieren", sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner, der dazu mit den Abgeordneten einen Sonderlandtag beantragte. "In diesem Sonderlandtag wollen wir Maßnahmen diskutieren, die Licht ins Dunkel der rot-blauen Regierung bringen können", meinte Steiner. Er ortete bei den Regierungsparteien "Geheimniskrämerei", die im "21. Jahrhundert nichts verloren" habe.

Zu den Maßnahmen zählen weiters u.a. die Ausdehnung des parlamentarischen Fragerechts auf ausgegliederte Gesellschaften im Eigentum des Landes, die Pflicht zur Offenlegung aller Geschäftsführer- und Prokuristen-Gehälter in ausgegliederten Gesellschaften im Eigentum des Landes sowie ein ausdrückliches Verbot von Verschwiegenheitsvereinbarungen bei der Verwendung von öffentlichen Geldern und die Veröffentlichung des Abstimmungsverhaltens der einzelnen Parteien bzw. Landtagsabgeordneten.

Die SPÖ Burgenland reagierte prompt. Landesgeschäftsführer Christian Dax teilte in einer Aussendung unter dem Titel "ÖVP-Steiner ist unehrlich und populistisch" mit, dass er den geforderten Sonderlandtag für "populistisch und nicht notwendig" halte. Er verwies darauf, dass das Burgenland "Vorreiter bei der Transparenz" sei. Die Landtagsabgeordneten hätten ein Recht auf Akteneinsicht. Dieses werde jedoch kaum genutzt.

„Ich denke, dass wir unsere Arbeit und Energie besser einsetzen können. Die Burgenländerinnen und Burgenländer sollten von parteipolitischen Spielen verschont bleiben“, so Dax.

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar wies ebenfalls auf die Transparenz hin. "Darüber hinaus wird in zwei Wochen ein seit Monaten vereinbarter Termin zu den Themen Landesverfassung und Landtagsgeschäftsordnung stattfinden. Ich nehme zur Kenntnis, dass sich die Volkspartei von ernsthaften Gesprächen schon vor Beginn des Prozesses verabschiedet", meinte Molnar.

Molnar weiter: "Ich hoffe, es liegt an den Nachwirkungen der gestrigen Weinfesteröffnung in Eisenstadt, was die Kollegen Steiner, Sagartz und Wolf da vom Stapel lassen. Andernfalls könnte man den Titel 'Demokratie-Schutz-Paket' nur als riesengroße Sauerei einordnen. Zu behaupten, man müsse die Demokratie vor frei gewählten Mandataren von SPÖ und FPÖ schützen, ist niederträchtig und letztklassig. Mehr Transparenz als unter FPÖ-Beteiligung hat es im Burgenland noch nie gegeben - hier haben wir schon viel repariert, was die ÖVP in Jahrzehnten verbrochen hat."