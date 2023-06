Schon beim Empfang im Schlosshof war die Dichte an prominenten Gästen hoch: Das offizielle Burgenland, die Geistigkeit, Wirtschaft und Kultur sowie Vertreter der Einsatzkräfte und Institutionen des Landes hatten sich schon am Sonntagmorgen zum Festakt eingefunden, im Haydnsaal gibt’s zum Höhepunkt neben zahlreichen Ansprachen auch viel Kultur.

Das 100-Jahr-Jubiläum wurde heute sozusagen „verlängert“, aufgrund der Pandemie 2021 entfallen, wird der Festakt in Erinnerung an das Jahr 1923 abgehalten – als die letzten Gemeinden zum Burgenland kamen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und das Regierungsteam konnten dabei auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bildungsminister Martin Polaschek in Vertretung des Bundeskanzlers, Nationalratspräsidentin Doris Bures und weitere hohe Vertreter Österreichs im Schloss begrüßen.

Vollbild Mehr aus Politik Die Bilder zum Fes... Großes Geburtstagsfest für das Burgenland SPÖ Bezirk Oberwart Volle Zustimmung für Doppelspitze Doskozil-Schneemann Amtmänner & Amtfra... Weniger Bürokratie: Burgenland soll „schnellstes Bundesland“ werden Mehr Top-Stories Die Bilder zum Fes... Großes Geburtstagsfest für das Burgenland Spät, aber doch Spatenstich bei Schlumberger in Müllendorf Forschung für Fach... MINT-Gütesiegel für sechs weitere Schulen im Burgenland FB 1 /75 Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Anzeige Die Bilder zum Festakt Großes Geburtstagsfest für das Burgenland . Mit prominenten Gästen und einem vielfältigen (Kultur-)Programm wird auf Schloss Esterházy in Eisenstadt der Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes nachgeholt. Hier finden Sie die Bilder!

Viel war in den Ansprachen zum Zusammenhalt in der Bevölkerung, zur Mehrsprachigkeit und zur wechselvollen Geschichte zu hören. Landeshauptmann Doskozil und Bundespräsident Van der Bellen strichen zudem die Entwicklung des Landes „im Herzen Europas“ hervor.

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet Komponist, Musiker und Dirigent Christian Kolonovits mit Chro und Orchester. Eine Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne beendet den Festakt zu Mittag.

Mehr zum Fest finden Sie in Kürze hier!