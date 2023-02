Land Burgenland schreibt KRAGES-Geschäftsführung neu aus

Werbung

Dies habe der Aufsichtsrat in einer Sitzung am Mittwoch beschlossen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Ausgeschrieben werden soll sowohl die medizinische als auch die kaufmännische Leitung gemäß dem Stellenbesetzungsgesetz. Begründet wurde dieser Schritt unter anderem mit der künftigen Ausrichtung des Unternehmens.

Das Dienstverhältnis mit dem derzeitigen kaufmännischen Geschäftsführer Hubert Eisl soll einvernehmlich beendet werden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte den gebürtigen Salzburger im Sommer 2020 als neuen Geschäftsführer vorgestellt. In der Aussendung bedankte sich der KRAGES-Aufsichtsrat am Donnerstag bei Eisl für seinen Einsatz und sein Engagement. Nähere Details dazu gab es auf APA-Nachfrage nicht.

Die Neuausschreibung wurde in der Aussendung damit begründet, dass Stephan Kriwanek im November 2022 aufgrund dringender Aufgaben wie etwa der kürzlich beschlossenen Anhebung der Facharztgehälter interimistisch zum medizinischen Geschäftsführer der KRAGES bestellt wurde. Laut Stellenbesetzungsgesetz muss diese Funktion öffentlich ausgeschrieben werden - was nunmehr erfolge.

Zum anderen wurde im Aufsichtsrat generell über die künftige Ausrichtung gesprochen und dabei sei man zum Schluss gekommen, auch die kaufmännische Geschäftsführung neu zu besetzen. Das Land als Eigentümer habe sich zu einer "offensiven Gesundheitsstrategie" entschlossen, "die unter anderem mit einer Ausweitung der Angebote, neuen Versorgungsformen und einem noch stärkeren Fokus auf Ausbildung und Standortbindung von Fachpersonal verbunden sein wird", hieß es weiters. Ein Schwerpunkt für die Geschäftsführung werde daher eine aktive Kommunikation nach innen und außen sowie eine verstärkte Einbindung der Belegschaft in die Weiterentwicklung des Unternehmens sein.

Die Geschäftsführung der KRAGES übernimmt ab März bis zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens Kriwanek mit Unterstützung durch die Prokuristen Roland Graschitz und Andreas Predl.