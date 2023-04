Das Burgenland will digital auf die Überholspur

Werbung

Lesen, schreiben, rechnen – und digitale Fähigkeiten: So sehen heutzutage die Anforderungen aus, und das nicht nur in der Arbeitswelt. Österreich ist nicht alleine mit der Aufgabenstellung, die digitalen Kompetenzen auch im Alltag und in der Jobwelt zu verankern, will jetzt aber gehörig aufholen. Das Burgenland wird dazu seinen Beitrag leisten, wie heute bei der Unterzeichnung des „Digital Austria Pact“ in Eisenstadt betont wurde.

Im Hotel Galántha kamen Vertreterinnen und Vertreter aus dem öffentlichen Bereich, aus der Wirtschaft und Bildung zusammen, um die entsprechenden Strategien zu besprechen. Im Vorfeld der Tagung nannten Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky und Landesrat Leonhard Schneemann das erklärte Ziel: Bis 2023 sollen „möglichst alle Menschen in Österreich über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen“. Die EU-Vorgabe von 80 Prozent der Bevölkerung will man mit bis zu 100 Prozent „übererfüllen“ und in die Top-Fünf aufsteigen.

„Digitalisierung bringt Arbeitsplätze - nicht umgekehrt“

„Vor einigen Jahren gab es noch die Sorge, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze kosten könnte“, blickte Staatssekretär Tursky zurück, „unsere Einschätzung als Optimisten wurde aber bestätigt, und das Gegenteil ist der Fall.“ Im Gegenzug fehlen jetzt aber die digitalen Fachkräfte. „Wenn das Burgenland von den wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen profitieren will, sind Breite und Tiefe digitaler Kompetenzen in allen Bereiche unverzichtbar“, nannte Landesrat Schneemann die Richtung.

Unter Einbeziehung aller öffentlichen Player in Bund und Land werden nun laufend Modelle entwickelt. Direkt in der Bevölkerung sollen die digitalen „Skills“ etwa mithilfe von Workshops ankommen, die auch von Vereinen gebucht werden können. Die Entwicklung einer eigenen Dachmarke und einer Geschäftsstelle für digitale Kompetenzen sind zentraler Bestandteil der Strategie.