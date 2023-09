Neuer Schul-Hit: Die „Robobox“ geht in die nächste Runde

Erstmals kam die „Robobox“ im vergangenen Schuljahr zum Einsatz, jetzt wurde an der Privaten Pädagogischen Hochschule die nächste Runde der burgenländischen Initiative eingeläutet: 120 Technik-Boxen mit interaktiven Lerninhalten sind bereits an 48 Schulen im Land verteilt und öffnen von der fünften bis zur achten Schulstufe spielend die Tür in die digitale Welt.

Wie die Roboter zusammengestellt und zu Leben erweckt werden, das konnten Landesrätin Daniela Winkler, Rektorin Sabine Weisz, Vizerektor Herbert Gabriel und viele weitere bei der Präsentation an der Hochschule aus nächster Nähe beobachten: Projektleiter Thomas Leitgeb und Michael Leitgeb zeigten vor, was Schülerinnen und Schüler im Unterricht von Künstlicher Intelligenz lernen können.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Das Tool ist ein zentrales Element im Fach Coding & Robotik, das seit 2018 an heimischen Mittelschulen, Polytechnischen und Volksschulen angeboten wird. Die „Robobox“ geht zurück auf die gemeinsame Initiative der Pädagogischen Hochschule Burgenland mit dem Bildungsserver und der Bildungsdirektion.

Bereit für die Jobs der Zukunft

Eingeschult werden auch die Lehrkräfte, die nicht minder begeistert sind. „Mit Initiativen wie dieser bestätigt das Burgenland seinen Vorsprung im Bereich digitalen Lernens“, zeigt sich Landesrätin Winkler ebenso erfreut; auch an der PPH ist man überzeugt, dass die Integration in den Unterricht auf künftige Jobs vorbereiten kann, die heute vielleicht noch gar nicht absehbar seien.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Produziert wird nachhaltig, mit 3D-Druck und Lasercutter werden die kleinen Bauteile präzise gefertigt. „Schülerinnen und Schüler können mit der ,Robobox‘ hinter die Wirkmechanismen von digitalen Technologien, Programmierungen und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen blicken“, sagt Projektleiter Thomas Leitgeb. Nicht zuletzt auch ein Beitrag dazu, Künstliche Intelligenz zu verstehen und digitaler Problemlösung zu begegnen.

Lokal erprobt und international gedacht

Deshalb will das Projekt mehr als eine lokale Initiative darstellen: Eingebunden in einen Forschungsprozess wird auf die wissenschaftlichen Standards Wert gelegt. Durch die Zusammenarbeit zwischen der PPH Burgenland, dem Land Burgenland, der PH Freiburg und anerkannten internationalen Forschungsinstitutionen werde ein entscheidender Schritt in der digitalen Bildungspädagogik gesetzt.

Internationale Beachtung hat man dafür bereits geerntet, nicht nur Projektleiter Thomas Leitgeb sieht in der „Robobox“ das Potenzial als Vorzeigeprojekt, das weit über das Burgenland hinaus Bedeutung erlangen kann.