"Von null auf neu" stehen für die Grünen derzeit die Zeichen im Nationalrat. Nach Wahlerfolg und Rückkehr ins Parlament habe man sich dazu entschlossen, die Strukturen ganz neu aufzubauen. Parallel dazu stehen die Sondierungsgespräche mit der ÖVP am Programm - und die müsse man "natürlich ernsthaft führen, sonst braucht man keine Politik zu machen", sagt Michel Reimon beim Pressegespräch in Eisenstadt.

Der Siegendorfer mit Hauptwohnsitz Wien ist nach Stationen im Landtag und im Europaparlament seit der Vorwoche im Nationalrat angekommen. Seine Themen stellte er gemeinsam mit Landessprecherin Regina Petrik vor; Hand in Hand soll auch in Zukunft die Arbeit laufen: "Ich zeige beim Burgenland auf, um Themen in den Parlamentsklub hineinzubringen und vom Parlament ins Burgenland zu kommunizieren. Da ist es sehr hilfreich, ein sehr gutes Arbeitsverhältnis mit Regina Petrik und Wolfgang Spitzmüller zu haben", so Reimon.

Auf "kurzem Weg" will er außerdem seinen guten Draht nach Brüssel und Straßburg nutzen, im grünen Klub wird Reimon neben Nahost-Fragen auch für EU-Themen zuständig sein. Beispiele finden sich auch hierzulande genug: "Als Grenzregion zu Ungarn ist das Burgenland oft direkt von Themen des EU-Rechts betroffen - etwa in Arbeits- oder Umweltrechtsfragen."

Fertörakos & A3 als EU-Themen

Petrik und Reimon verweisen aktuell vor allem auf das geplante Tourismusprojekt in Fertörakos - hier setzt man sich, wie berichtet, für eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung ein - oder auf die Diskussionen um den Weiterbau der A3. "Da darf man sich im Land auch nicht von Ungarn abspeisen oder, wie im Fall des Autobahnbaus, unter Druck setzen lassen", meint Petrik.

Geht es nach den Grünen, soll die A3-Verlängerung aus dem Bundesverkehrsplan herausgenommen werden. Was den Schwerverkehr in der Grenzregion angeht, kann man sich auch sektorale Fahrverbote vorstellen.