Sowohl die Meinung von Parteichef Christian Kern als auch jene seines eigenen Nachfolgers Hans Peter Doskozil habe ihre Berechtigung, erklärte Niessl gegenüber der APA. Ähnlich klang es auch aus der Steiermark.

Sowohl die Meinung von Kern als auch von Doskozil habe in der Sozialdemokratie ihre Berechtigung, sagte Niessl. "Mein wichtigster Punkt ist Wachstum und Beschäftigung", so der Landeshauptmann. Die SPÖ müsse sich damit befassen, wie in Zukunft neue Arbeitsplätze geschaffen werden können und dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen passen. Der 12-Stunden Tag oder die Abschaffung der Aktion 20.000 seien der falsche Weg.

"Die Sozialdemokratie muss sich breit aufstellen"

Neben Klima- und Umweltschutz hätten auch die Themen Sicherheit und Migration für viele in der SPÖ einen hohen Stellenwert. Beides sei durchaus kompatibel. "Wenn man ausschließlich auf Klimaschutz, Naturschutz und Umweltschutz setzen würde, wäre das schlecht", stellte der Landeshauptmann klar. Dass Doskozil und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) eine Arbeitsgruppe zum Thema "Integration vor Zuzug" leiten, zeige, dass sich die SPÖ mit dem Thema Migration beschäftige. Dieses Thema müsse auch in den Gremien und in der täglichen Arbeit berücksichtigt werden, da es bei der vergangenen Nationalratswahl "zur Wahlentscheidung beigetragen hat".

Zur Frage, ob Kern noch der bevorzugte Parteivorsitzende sei, sagte Niessl: "Ich gehe davon aus, dass Christian Kern als einziger Kandidat beim Parteitag als Vorsitzender antritt." Er erwarte sich sowohl für Kern als auch für Doskozil als einer seiner Stellvertreter gute Wahlergebnisse.

Auch für den steirischen SPÖ-Vorsitzenden und LHStv. Michael Schickhofer ist es keine Frage von "entweder oder, sondern von sowohl als auch. Die Sozialdemokratie muss sich breit aufstellen und ein ebenso breites Spektrum abdecken, von Sicherheits- bis zur Klimaschutzpolitik". Die Steiermark habe die Bundesregierung ja sehr scharf kritisiert, warum sie es zulasse, dass in Graz etwa Jihadisten aus der U-Haft entlassen würden, sagte Schickhofer auf APA-Anfrage. "Wir brauchen Christian Kern und Hans Peter Doskozil, wir brauchen die ganze Breite", so Schickhofer. Er selbst habe nächste Woche ein Gespräch mit Doskozil, aber nicht anlassbezogen, das sei schon länger vereinbart gewesen.