Diskussionen Doskozil hätte mit SPÖ-Mitgliederbefragung kein Problem

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Doskozil zeigt sich SPÖ-Mitgliederbefragung gegenüber offen Foto: APA/ROBERT JAEGER

B urgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz betont, dass er innerhalb der SPÖ derzeit keine sich zuspitzende Führungsdebatte sehe - aber in Hinblick auf die nächste Nationalratswahl, bei der die Sozialdemokraten den Anspruch auf den ersten Platz stellen müssten, werde es "Diskussionen geben", meinte er. Mit einer Mitgliederbefragung hätte er kein Problem.