BVZ: Herr Bundeskanzler, das Flüchtlingsthema 2015 hat vor allem im Burgenland für dramatische Szenen gesorgt. Können Sie versprechen, dass wir solche Bilder künftig nicht mehr sehen?

Sebastian Kurz: Wir arbeiten als Regierung entschlossen daran, dass sich das nicht wiederholen kann und wird. Durch uns gab es ein Umdenken auf europäischer Ebene, dass man das Thema nicht durch die unbeschränkte Aufnahme in Mitteleuropa lösen kann, sondern dass die Hilfe vor Ort ausgebaut, aber gleichzeitig auch unsere Außengrenzen geschützt werden müssen. Diesen Weg werden wir weiter konsequent vorantreiben, dass dieses Umdenken zu einem funktionierenden Außengrenzschutz führt.

Herr Landesparteiobmann, brauchen wir noch mehr Grenzschutz?

Thomas Steiner: Der bestehende Grenzschutz ist notwendig, solange es kein funktionierendes, europäisches System gibt. Es war immer unser Standpunkt, dass, solange nicht die EU den Grenzschutz organisieren kann, wir selbst dafür sorgen müssen.

Bis wann ist ein EU-Außengrenzschutz realistisch?

Kurz: Bei der letzten Sitzung des Europäischen Rats Ende Juni wurden unsere Forderungen erstmals mehrheitsfähig. Jetzt geht’s darum, diese Beschlüsse umzusetzen. Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren auch wirklich den EU-Grenzschutz fertig auf die Beine stellen können.

In den Augen der Opposition und Ihrer Kritiker heißt es, „bei Türkis-Blau unter Sebastian Kurz gibt es nur das Thema Flüchtlinge“. Was entgegnen Sie dem?

Kurz: Das überrascht mich, denn die Opposition kritisiert uns in so vielen Bereichen und ich glaube, dass sie es als ihre Aufgabe sehen, die Regierung zu kritisieren. Wir machen aber das, was wir für richtig erachten und wofür wir gewählt wurden. Die neue Volkspartei hat ein ganz klares Programm entwickelt. Bei den Regierungsverhandlungen wurde dann eine gemeinsame Linie mit der FP ausgearbeitet, die nun schrittweise umgesetzt wird, und zwar in den verschiedensten Bereichen – von Sozialpolitik bis zur Digitalisierung.

Es gibt immer wieder die Debatten in punkto Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Wie viele Kompetenzen sollen die Länder künftig haben?

Steiner: Es bedarf hier eines Systems, dass jede Gebietskörperschaft das machen soll, was sie gut kann. Alleine, was für Familien mit dem Familienbonus gemacht wurde, war eine so massive Schwerpunktsetzung der Bundesregierung, die es seit Jahren nicht gegeben hat.

Von Ihren eigenen ÖVP-Landeshauptleuten kam zuletzt die Forderung nach Steuerautononmie für die Länder. Wie stehen Sie dem gegenüber?

Kurz: Diese Idee ist ja nicht neu. Wir leben in einem Spitzensteuerland, in dem die Menschen sehr viel ihres hart verdienten Einkommens als Steuerleistung abgeben müssen. Wir treten dafür ein, dass die Steuerlast in unserem Land sinkt. Eine erste Maßnahme haben wir mit der Entlastung für Kleinverdiener schon gesetzt. Die angesprochene Familienentlastung ist die größte steuerliche Entlastung für Familien in der Geschichte der Republik mit bis zu 1.500 Euro pro Kind.

Die Frage war aber, wie die Kompetenzen zwischen Ländern und dem Bund aufgeteilt werden sollen?

Kurz: Mir geht es nicht darum, wer welche Kompetenz hat, sondern dass es eine klare Kompetenzverteilung gibt. Es sollen nicht alle für das Gleiche zuständig sein, sondern es bedarf einer klaren Trennung, dass jeder für einen Bereich verantwortlich ist.

Thomas Steiner war der erste Kurz-Fürsprecher und auch der erste Landesobmann, der die ÖVP türkis umgefärbt hat. Ist er Ihr parteiinterner Musterschüler?

Kurz: Nein, aber er ist definitiv ein guter Freund und enger Vertrauter. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich immer und von Beginn an unterstützt hat. Wir sind in einem regen Kontakt und ich bin froh, dass ich mit ihm auch einen Landesparteiobmann habe, mit dem ich mich austauschen kann, wenn ich eine zweite Meinung einholen möchte. Er hat auch ein gutes Gespür für die Menschen, weil er als Bürgermeister im ständigen und direkten guten Austausch mit der Bevölkerung ist.

Was sollte sich die ÖVP Burgenland noch von der Bundes-ÖVP abschauen?

Kurz: Die ÖVP Burgenland braucht sich da nichts abzuschauen. Thomas Steiner hat schon mehrfach bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann. Wenn die Arbeit auch im Bund so fortgesetzt wird, dann ist das gut für die Menschen.

Kann die Bundesregierung die großen Erwartungen erfüllen? Steiner: Absolut. Die Menschen haben bei der letzten Nationalratswahl jemanden gewählt, der Dinge nicht nur verspricht, sondern auch umsetzt, und ich glaube, das unterscheidet auch die jetzige Bundesregierung von der vorigen. All die Dinge, die jetzt passieren, sind vor der Wahl kommuniziert worden und das irritiert manche politische Mitbewerber, weil sie es nicht gewohnt sind. Das spüren die Menschen auch.

Soll Thomas Steiner Spitzenkandidat der ÖVP Burgenland bei der nächsten Landtagswahl sein?

Kurz: Das ist eine Entscheidung der Landespartei, aber dass er ein toller Bürgermeister und erfolgreicher Parteichef ist, ist bekannt.

Was erwarten Sie von den Landtagswahlen im Burgenland?

Kurz: Ich bin da sehr optimistisch. Die Landespartei macht es anders als andere Oppositionsparteien. Sie tritt nicht mit Schaum vorm Mund gegen alles auf. Egal ob Maßnahmen gut oder schlecht sind, es wird hier in einem ordentlichen Stil mit einer ordentlichen Sprache respektvoll und dort kritisch, wo es notwendig ist, dort anerkennend, wo es richtig ist, Oppositionspolitik gemacht.

Steiner: Wir versuchen auch in der Oppositionsrolle, dass wir nicht nur Kritik üben, sondern mit Sachthemen der Regierung positiven Druck machen. Das hat sich bei vielen Bereichen gezeigt. Egal ob Mindestsicherung, Asyl oder Gesundheitsversorgung und dem Thema Pflege. Im Oktober werden wir unseren Plan für das Burgenland präsentieren, an dem 300 Frauen und Männer mitgewirkt haben. Da werden wir der Regierung weiter Druck machen. Ich glaube, es ist notwendig, weil eine Regierung soll regieren und nicht kommentieren, so wie es im Burgenland der Fall ist.

Bei der SPÖ auf Bundesebene kracht es im Moment ein wenig. Ein Vorteil für die Regierung?

Kurz: Ich mische mit da innerhalb der Sozialdemokratie nicht ein.

Landeshauptmann Hans Niessl war immer ein scharfer Kritiker von Ihnen. Ist das Verhältnis zum Nachfolger Doskozil besser?

Kurz: Ich habe ein korrektes Verhältnis zu ihm und kann mit Kritik sehr gut umgehen. Was wir vor der Wahl versprochen haben, tun wir, denn dafür wurden wir gewählt. Das wird niemals jeder gut finden können, aber es ist nur fair, als Politiker das umzusetzen, was man vor einer Wahl angekündigt hat.

Ist ihr Erwartungsdruck als Bundeskanzler und „Retter der ÖVP“ höher als Sie es sich vorgestellt haben?

Kurz: Es ist eigentlich sehr vieles so, wie ich es mir vorgestellt habe, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich davor schon Staatssekretär und Außenminister war und wusste, worauf ich mich einlasse. Es ist ein sehr herausfordernder Job, aber das war auch der Job des Außenministers. Es ist sicherlich eine Aufgabe mit noch mehr Verantwortung, aber das Schöne ist, dass man noch mehr Gestaltungsspielraum hat.

Hat der Bundeskanzler einen zu hohen Erfolgsdruck? Immerhin wäre die ÖVP ohne ihn vermutlich nur bei knapp 20 Prozent …

Steiner: In der Politik, und vor allem an erster Stelle, gibt es immer einen gewissen Druck, der manchmal auch notwendig ist. Wichtig ist, dass man in so einem Job die Dinge mit einer ruhigen Hand angeht und das macht unser Bundeskanzler wirklich ausgezeichnet. Man spürt die positive Stimmung, zum Kanzler und zur Politik auch bei den Menschen.

Sie sind mit vielen mächtigen Politikern der Welt auf Du und Du. Gibt’s da schon persönliche Freundschaften?

Kurz: Natürlich entstehen einige Freundschaften, vor allem mit anderen Regierungschefs aus der EU habe ich relativ viel Kontakt. Wenn man sich regelmäßig in Brüssel sieht, lernt man sich einfach besser kennen. Mit dem niederländischen Premierminister Mark Rutte und einigen anderen habe ich ein sehr gutes Verhältnis in der Zusammenarbeit. Das ist gut für die Sacharbeit, denn wer Freunde und Unterstützer hat, tut sich leichter, gewisse Dinge durchzubringen.

Es geistert öfters herum, dass eines Ihrer Ziele mal sein könnte, dass Sie EU-Kommissionspräsident werden wollen?

Kurz: Ich habe das noch nicht gehört.

Interview: Markus Stefanitsch