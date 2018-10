Zu internen Gesprächen im Vorfeld des EU-Wahlkampfes 2019 besuchte SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder das Burgenland. In Eisenstadt war Schieder mit SPÖ-Landesgeschäftsführer und EU-Wahl-Kandidat Christian Dax auch bei Betriebsbesuchen unterwegs. Die BVZ traf die beiden Politiker zum Interview.

BVZ: Wird es im Wahlkampf öfter solche gemeinsamen Auftritte geben?

Andreas Schieder, SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, und Burgenland-Spitzenkandidat Christian Dax (v.l.). | Wolfgang Millendorfer

Christian Dax: Man muss das als Team-Unternehmung sehen. Ich bin im Wahlkampf sozusagen für das Burgenland zuständig und Andi Schieder wird durch ganz Österreich touren.

Andreas Schieder: Wir werden natürlich auch im Burgenland öfters gemeinsam unterwegs sein, ebenso mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Das Burgenland ist ja eines der europäischsten Bundesländer und hat nicht nur viel von der Europäischen Union profitiert, sondern ist auch der Beweis, wie man es mit EU-Fördermitteln richtig machen kann. Oft reden wir darüber, ob die Fördermittel in Europa so richtig ankommen, und da wäre es am besten, man packt die Politiker aus anderen Ländern in einen Autobus und fährt sie ins Burgenland, damit sie sehen, wie man es gut macht.

Dass es in der nächsten Förderphase auch wieder Mittel gibt, gilt aber dennoch als wichtig?

Dax: Auf jeden Fall. Eine konkrete Zahl zeigt ja: Als Österreich zur EU gekommen ist, hatte das Burgenland zirka 68 Prozent des Durchschnitts-BIP, heute sind wir bei mehr als 90 Prozent. Das heißt, wir haben noch einen kleinen Aufholbedarf. Man hat gesehen, dass das Land einen unglaublichen Aufstieg hingelegt hat, aber natürlich muss man da noch weiter dranbleiben.

Man hört immer wieder, dass man den Menschen näherbringen müsse, was die EU für sie tut. Wie wollen Sie das umsetzen?

Schieder: Es geht nicht darum, Werbung für die EU zu machen, sondern darum, wohin wir die Europäische Union entwickeln wollen und wo wir auch große Lücken sehen. Das ist etwa im sozialen Bereich. Die Europäische Union als Wirtschaftsunion und Binnenmarkt funktioniert ja recht gut. Aber der Binnenmarkt hat zwei gravierende Fehler: Zum einen sind beim Arbeitsrecht die Regelungen in Europa so löchrig, dass es zu Sozialdumping kommt, was für alle Arbeitnehmer große Nachteile bringt. Die Schaffung einer Arbeitsbehörde ist da ein wichtiger Weg. Die österreichische Ratspräsidentschaft macht allerdings das Gegenteil und hat den Sozialministerrat, wo man genau darüber hätte sprechen müssen, abgesagt. Weil man im Dienste der Großindustrie froh ist, dass es diese Lücken gibt. Die zweite große Lücke findet sich im Steuerrecht: Wenn Großkonzerne gar keine Steuern in Europa zahlen, aber jeder burgenländische Wirt mehr Steuern als Google oder Amazon zahlt, dann gibt es da ein großes Problem, das man auf europäischer Ebene lösen muss.

„Junge Menschen für die Wahl mobilisieren“

Man merkt, es geht doch auch um die Auseinandersetzung mit der Bundesregierung …

Schieder: Wir können es nicht so sehr trennen, denn wenn der österreichische Finanzminister in Brüssel die Finanz-Transaktionssteuer absagt, anstatt Druck dafür zu machen. Oder wenn die Sozialministerin nicht für eine Arbeitsbehörde kämpft, dann sieht man, wie Europa- und Innenpolitik ineinander verfließen. Das muss man auch beim Namen nennen.

Dax: Eine ganz andere Herausforderung im Wahlkampf wird die Mobilisierung der Jugend, das wird vor allem im Burgenland ein Schwerpunkt sein und unsere Aufgabe, dass wir den jungen Menschen unsere Vision von Europa vermitteln und auch für die Wahl mobilisieren. Deshalb haben wir im Burgenland auch ein sehr junges Team.

Und wie wollen Sie die Vorzüge der EU unterstreichen?

Dax: Jede Burgenländerin und jeder Burgenländer weiß, was er und sie an der EU haben. Ich persönlich kann mir ein Burgenland ohne die EU gar nicht mehr vorstellen. Und die Menschen, die das vielleicht wieder vergessen haben oder sich durch schwarz-blau in eine andere Richtung führen haben lassen, die müssen wir wieder davon überzeugen. Da wollen wir auch ein Gesicht für Europa darstellen und sehr viel bei den Menschen draußen sein.

Schieder: Es geht darum, die Alltagssorgen der Menschen mitzunehmen und da kann man Europa, österreichische Politik und manchmal auch Fragen des Zusammenlebens in den Orten nicht voneinander trennen. Die Menschen wollen gute Bildung für ihre Kinder, soziale Sicherheit und Gesundheitsversorgung. Und da wachsen die Sorgen in Europa, weil man spürt, dass all diese Systeme schwächer und kaputt gemacht werden. Daher ist die Europawahl auch eine Chance, genau das Gegenteil zu zeigen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Welche wichtigen Themen wollen Sie im Wahlkampf transportieren? Was läuft in der EU nicht so rund?

Schieder: Ich würde sagen: Wer Europa liebt, muss es verändern. Es geht um diese sozialen Fragen, um Arbeitsmarkt- und Steuergerechtigkeit. Und es geht auch darum, dass Europa die Chance hat, dem Klimawandel eine gemeinsame vernünftige Politik entgegenzusetzen.

Dax: Wir brauchen ein Europa der fairen Regeln. Gerade im Burgenland sind wir sehr stark von Lohn- und Sozialdumping der benachbarten Mitgliedsstaaten betroffen. Das heißt, alle die von der Europäischen Union profitieren wollen und Mitglied sind, die müssen sich auch an Regeln halten und die müssen für alle gleich sein. Ein Punkt ist auch, das Europa der Vielfalt wieder auszubauen. Im Burgenland zeigen wir ja im Zusammenleben aller Volksgruppen, wie das funktionieren kann.

„Klare Regeln in der Migrationsfrage“

Die Migrationsfrage ist nach wie vor ein großes Thema. Hat sich aus Ihrer Sicht etwas bewegt?

Dax: Das ist wieder so ein Punkt, der zeigt, dass es nur zu lösen ist, wenn alle europäischen Länder zusammenhalten. Dass ein einzelnes Land nichts bewirken kann. Alle Mitgliedsstaaten müssen an einem Strang ziehen und auf eine Lösung hinarbeiten.

Wird es diese Lösung noch geben?

Schieder: Europa muss diese Migrationsfrage einfach lösen. Da braucht es innerhalb Europas natürlich klare Regeln und eine faire Aufteilung auf alle Länder. Was nicht sein kann, ist, dass sich jene Länder, die gerade nicht betroffen sind, elegant zurücklehnen.

In der SPÖ hat es zuletzt viele interne Debatten gegeben. Ist die Position als EU-Spitzenkandidat da eine willkommene Abwechslung?

Schieder: Die neue Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat einen Schlussstrich gezogen und hat Entscheidungen getroffen, die sie zu treffen hatte, nach all den Verwirrungen, die stattgefunden haben. Sie hat die SPÖ neu aufgestellt und die Entscheidung, für die Europawahl-Liste ist genauso ein Thema. Ich freue mich, dass sie mich gefragt hat, und ich mache das auch sehr gerne. Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen und in der Sozialdemokratie genau das zu machen, was sich die Leute erwarten. Nämlich einen ganz lauten Aufschrei dort, wo unser Sozialsystem zerstört wird und gleichzeitig Konzepte vorzulegen, wie man den Herausforderungen der Zukunft begegnen kann.

Und diese Zusammenarbeit funktioniert auch aus Sicht der SPÖ Burgenland?

Dax: Absolut. Wir stehen hinter den neuen Vorsitzenden und allen Entscheidungen, die sie trifft, zu 1.000 Prozent. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere PS, die wir definitiv haben, schnell auf die Straße bringen und die EU-Wahl ist die erste Möglichkeit, zu zeigen, was wir können.

„Aufbruch in die neue Zeit“

Es hat geheißen, wenn alles optimal läuft, ist sogar mit dem siebenten Listenplatz ein Einzug ins EU-Parlament möglich …

Dax: Das soll nicht die Motivation sein. Europa ist eine Idee, für die es sich allemal zu kämpfen lohnt, egal, auf welchem Listenplatz man steht. Und ich werde das mit aller Kraft machen und freue mich schon sehr darauf. Wir haben ein großartiges Team, das mich unterstützt.

Wann wird dann offiziell der Wahlkampf gestartet?

Schieder: Der Bundesparteitag ist der große Auftakt zur endgültigen Fixierung der Liste und der Präsentation der ersten inhaltlichen Punkte. Wir wollen dann bis in den Jänner hinein diese politische Diskussion vertiefen. Die heiße Phase werden dann der April und Mai. Man sollte die Leute ja auch nicht mit zu viel Wahlkampf belästigen.

Wird man beim Bundesparteitag doch noch auf die Vergangenheit zu sprechen kommen?

Schieder: Wir beide werden uns darum kümmern, dass die Präsentation des Europa-Themas gut vonstatten geht. Dann gibt es noch den ganz wichtigen Beschluss über das neue SPÖ-Parteiprogramm, wo bereits viele Dinge angelegt sind, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und die Wahl der neuen Vorsitzenden – das heißt, der Aufbruch in die neue Zeit wird auf diesem Parteitag geschehen.